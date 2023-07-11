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Сегодня, 10:30

Геркус сравнил хоккейный «Вегас Голден Найтс» и футбольный «Краснодар»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Илья Геркус.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» в интервью «СЭ» рассказал о симпатии к хоккейному клубу «Вегас Голден Найтс».

— Вы в кепке «Вегаса», который в этом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Являетесь поклонником?

— Мне очень понравился проект «Вегас Голден Найтс», их новый стадион. Продуманный и комфортный. Стильные коммуникации, яркий бренд. Я сходил на пару игр, когда была возможность. Мне зашло. После этого стал за «Вегас» не то чтобы болеть, но посматривать. Много мерча купил, даже свитер.

— Можете представить, что в российском футболе появится клуб, который за семь лет создаст империю?

— Почему нет? Это всех встряхивает. Свежая кровь. «Краснодар» сначала бурно развивался. Сейчас развитие не закончилось,просто в какой-то момент встало на паузу. Мне кажется, они засомневались в себе. Жду от них нового рывка.

Полностью интервью Геркуса «СЭ» читайте здесь

ФК Краснодар
ХК Вегас Голден Найтс
Илья Геркус
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«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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