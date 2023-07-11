Геркус сравнил хоккейный «Вегас Голден Найтс» и футбольный «Краснодар»
Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» в интервью «СЭ» рассказал о симпатии к хоккейному клубу «Вегас Голден Найтс».
— Вы в кепке «Вегаса», который в этом сезоне стал обладателем Кубка Стэнли. Являетесь поклонником?
— Мне очень понравился проект «Вегас Голден Найтс», их новый стадион. Продуманный и комфортный. Стильные коммуникации, яркий бренд. Я сходил на пару игр, когда была возможность. Мне зашло. После этого стал за «Вегас» не то чтобы болеть, но посматривать. Много мерча купил, даже свитер.
— Можете представить, что в российском футболе появится клуб, который за семь лет создаст империю?
— Почему нет? Это всех встряхивает. Свежая кровь. «Краснодар» сначала бурно развивался. Сейчас развитие не закончилось,просто в какой-то момент встало на паузу. Мне кажется, они засомневались в себе. Жду от них нового рывка.
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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6
|Краснодар
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7
|Оренбург
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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11
|Урал
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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