Гафин заявил, что в «Динамо» рассчитывают на Норманна
Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин отметил, что в московской команде рассчитывают на полузащитника Матиаса Норманна.
«Матиас тренируется в поте лица, проявляет себя, у него есть все возможности доказать тренеру, что он игрок старта. Надеюсь, у него все получится. Мы на него рассчитываем», — приводит «РБ Спорт» слова Гафина.
Норманн перешел в московский клуб из «Ростова» на правах аренды в сентябре 2022 года. В минувшем сезоне 27-летний норвежский футболист провел за бело-голубых 14 матчей в РПЛ и 3 игры в FONBET Кубке России, не отметившись результативными действиями.
В сезоне-2022/23 «Динамо» финишировало на 9-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В первом туре нового сезона РПЛ «Динамо» сыграет с «Краснодаром». Матч пройдет 21 июля и начнется в 19.00 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|ЦСКА
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Спартак
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|Ростов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Краснодар
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Оренбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Локомотив
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Динамо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Кр. Советов
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Рубин
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
|
Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
|
Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
|
Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
|
Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -