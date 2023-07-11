Салихова — о Медине: «Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и ест борщ не морщась в Тарасовке»

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.

«Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили», — сказала Салихова Metaratings.ru.

10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.