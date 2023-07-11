Салихова — о Медине: «Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и ест борщ не морщась в Тарасовке»
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала переход полузащитника ЦСКА Хесуса Медины.
«Пусть этот троянский конь с Песчаной поет под Максим и борщ ест не морщась в Тарасовке. Перед этим на сутки запереть в клубном музее на «Открытии» вместе с Кавазашвили», — сказала Салихова Metaratings.ru.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.
Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
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11
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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13
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
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|0
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|0
|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
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