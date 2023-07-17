Орлов: «Тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было осадить Клаудиньо»

Известный комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» заявил, что полузащитнику «Зенита» Клаудиньо пора опуститься с небес на землю и перестать спорить с судьями.

— Недовольство Клаудиньо тем, что его заменили в матче за Суперкубок? Это, бесспорно, талантливый игрок. В первом сезоне показал свой потенциал, его признали лучшим футболистом чемпионата. Он хорош с мячом, здорово видит поле, понимает игру. Но второй сезон уже выявил определенную проблему: свой талант нужно разложить по всей дистанции, надо обрести стабильность.

А Клаудиньо почему-то начал давать волю эмоциям, после каждого толчка апеллировать к судьям, выражать свое недовольство.

Считаю, тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было игрока осадить, объяснить ему, что он слишком много себе позволяет на футбольном поле. Провести обстоятельную беседу, в крайнем случае посадить на скамейку. Этот ход, как правило, работает. Федотов же перестал рассчитывать на Карраскаля, который, похоже, переоценил свою роль в команде. И ничего. ЦСКА играет без этого легионера. Он пока на обочине. Федотов понял, что поведение Карраскаля может негативно сказаться на коллективе.

Малком — совсем другой! Старается, выкладывается. Сосредоточен на игре. А Клаудиньо руки поднимает после каждого контакта... Ну что это такое? Ему всюду видится фол на нем, хотя там на самом деле только жесткая игра, — сказал «СЭ» Орлов.