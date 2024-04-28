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Галактионов — о поражении от «Спартака»: «Локомотив» упрекнуть не в чем. Играли динамично»

Зарина Халимхонова
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал поражение от «Спартака» (2:3) в матче 26-го тура РПЛ.

— Нельзя сказать, что команда играла плохо. Как начать больше забивать, а не пропускать?

— Мы забиваем и тут же пропускаем. Конечно, здесь важно поправить и индивидуально, и командно. Нужно исправить этот дисбаланс.

— Когда увидим Магкеева?

— Магкеев здоров. Пока выбор идет в пользу тех футболистов, кто в более игровом тонусе.

— Вопрос по замене Пиняева. Не слишком ли рано его убрали? По его лицу было видно, что он готов был еще поиграть.

— Возможно, но на требовался игрой средней линии, кто будет цепляться за мяч. Сарвели и Жемалетдинов хорошо справлялись. Команду упрекнуть не в чем. Моменты хорошие есть, играли динамично. Но пропущенные три мяча — не очень хорошо для нас.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.

РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Спартак (Москва)
Михаил Галактионов
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 15 5 5 44-22 50
2
 Краснодар 25 14 7 4 41-25 49
3
 Динамо 25 12 8 5 42-33 44
4
 Спартак 26 12 6 8 37-31 42
5
 Локомотив 26 10 11 5 44-37 41
6
 Кр. Советов 25 11 6 8 43-35 39
7
 ЦСКА 25 9 11 5 44-33 38
8
 Ростов 25 10 7 8 37-38 37
9
 Рубин 25 10 6 9 23-30 36
10
 Ахмат 26 8 5 13 29-38 29
11
 Пари НН 26 8 4 14 25-38 28
12
 Факел 25 6 8 11 19-28 26
13
 Оренбург 25 6 8 11 28-33 26
14
 Урал 25 6 6 13 24-39 24
15
 Балтика 25 6 5 14 25-31 23
16
 Сочи 25 4 7 14 26-40 19
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28.04 14:00
Ахмат – Пари НН
 5 : 1
28.04 16:15
Спартак – Локомотив
 3 : 2
28.04 19:15
Динамо – Зенит
 - : -
28.04 21:30
Балтика – ЦСКА
 - : -
29.04 13:00
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
29.04 15:15
Рубин – Урал
 - : -
29.04 17:30
Сочи – Факел
 - : -
29.04 19:45
Ростов – Оренбург
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 16
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 14
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 12
П
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Максим Глушенков

Локомотив

 12
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 8
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 20 1 8
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 21 1 3
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