«Зенит» все сделал корректно. Цап-царап — это не про Семака». Орлов — о переходе Марио Фернандеса
«Зенит» еще не готов физически. Да здравствует Кержаков!
— Согласен с большинством специалистов, что в матче за Суперкубок ЦСКА был ближе к победе. С этим сложно спорить. Армейцы выглядели предпочтительнее.
Понимаете, у предсезонного турнира, в котором участвовала команда Сергея Семака, есть две стороны медали. В одном из матчей Михаил Кержаков отразил два пенальти. И какую уверенность это ему придало в поединке против москвичей! Стал настоящим героем матча! Раньше он больше находился в тени, говорили, что это скорее вратарь на подмену. Некоторые эксперты даже считали, что в предстоящем сезоне не он будет номером один.
Но теперь-то, по-моему, всем все стало ясно. Кержаков больше никому свое место не отдаст! С каким же настроем он вышел на игру с ЦСКА! В основное время совершил несколько сложных спасений. Какой мяч он отразил после удара Гайича! Блеск! Ну и выиграть серию пенальти у Акинфеева — дорогого стоит. Все увидели, что у Миши нет проблем с уверенностью в себе. В общем, предсезонный турнир ему пошел на пользу.
А вот про других футболистов я так сказать не могу. Малком приехал поздновато, Клаудиньо — тоже. Они были недотренированными. Обычно в это время команда проводит по два-три занятия в день, чтобы набрать кондиции, улучшить функциональное состояние. А как ты будешь работать над «физикой», над выносливостью, когда у тебя эти товарищеские игры? Поэтому, на мой взгляд, в матче за Суперкубок питерцам не хватило свежести. Единственное — в этом плане я бы выделил Чистякова. Ему сил хватило. Посмотрим, как команда будет выглядеть во встрече с «Пари НН». Успеет ли подтянуться?
В общем, «Зенит» пока не готов физически. Ему повезло, что все так закончилось в матче с ЦСКА. Да здравствует Кержаков!
Вернется ли Вендел?
Cложно не согласиться с Валерием Газзаевым, который считает, что «Зениту» было очень сложно без Вендела. Бразилец — ключевой игрок. Но ситуация с ним непонятная. Никто пока не знает, когда он вернется, что там на самом деле произошло.
Во-первых, «Зенит» заявил, что Венделу разрешили искать новую команду. Потом где-то выступил Клаудиньо, который сказал, что Вендел уходит, а он сам остается. Значит, Клаудиньо что-то знал?
Чуть позже, кажется, агент Вендела сообщил, что у футболиста умер дедушка. И полузащитник занимается организацией похорон. В общем, одно наложилось на другое. Посмотрим, что будет дальше.
В «Зените» уверены, что в любом случае Вендел должен вернуться в Питер. Для поиска команды ему не нужно ездить по всему миру. У Вендела действующий контракт с сине-бело-голубыми. Значит, пока ничего не поменялось в его судьбе, ему надо тренироваться и выступать за «Зенит».
Ду Кейрос? Его сложно сравнивать с Венделом. Ему еще тренироваться и тренироваться! Я посмотрел со стороны: Ду Кейрос на свежести играет от силы минут 20, а потом уже добегает... Не готов физически. Вспомните того же Вендела, который на 90-й минуте способен был совершать рывки на полполя. Сейчас вообще в «Зените» таких игроков не видно. Тем не менее пока болельщикам сине-бело-голубых не стоит бить тревогу. Семак пять раз выигрывал чемпионство, доказал, что умеет подводить команду к сезону и к решающими играм.
Тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было осадить Клаудиньо
Недовольство Клаудиньо тем, что его заменили в матче за Суперкубок? Это, бесспорно, талантливый игрок. В первом сезоне показал свой потенциал, его признали лучшим футболистом чемпионата. Он хорош с мячом, здорово видит поле, понимает игру. Но второй сезон уже выявил определенную проблему: свой талант нужно разложить по всей дистанции, надо обрести стабильность.
А Клаудиньо почему-то начал давать волю эмоциям, после каждого толчка апеллировать к судьям, выражать свое недовольство.
Считаю, тренеры «Зенита» упустили момент, когда надо было игрока осадить, объяснить ему, что он слишком много себе позволяет на футбольном поле. Провести обстоятельную беседу, в крайнем случае посадить на скамейку. Этот ход, как правило, работает. Федотов же перестал рассчитывать на Карраскаля, который, похоже, переоценил свою роль в команде. И ничего. ЦСКА играет без этого легионера. Он пока на обочине. Федотов понял, что поведение Карраскаля может негативно сказаться на коллективе.
Малком — совсем другой! Старается, выкладывается. Сосредоточен на игре. А Клаудиньо руки поднимает после каждого контакта... Ну что это такое? Ему всюду видится фол на нем, хотя там на самом деле только жесткая игра.
«Зенит» взял Марио, чтобы тот не достался ЦСКА? Не верю в теорию заговора
Сегодня «Зенит» объявил о подписании Марио Фернандеса. Конечно, риск в этом переходе есть. Но в России почти никто из защитников не умеет играть головой. Если Марио не утратил этого качества, «Зенит» получит определенное преимущество при угловых и стандартах. Он здорово выбирал позицию. Во всяком случае, для укрепления защиты, для спокойствия сзади он нужен. Все-таки, насколько я помню, Марио нечасто нарушал правила при отборе мяча. Все делал довольно чисто.
Выиграет ли он конкуренцию у Караваева? А может быть, Семак видит Фернандеса правым центральным защитником? С другой стороны, мы все помним его прекрасные проходы по флангу. Караваев, конечно, скоростной парень, но как он перекладывает мяч с правой ноги на левую в атаке... А потом как запулит в небеса. Некоординирован. Ну не научили его этому элементу в ДЮСШ. Понятно, что Марио на бумаге конкретнее и содержателен в атаке. Но в каком он сейчас состоянии?
Некоторые считают, что «Зенит» пригласил Фернандеса прежде всего, чтобы он не достался ЦСКА? Ну нет, в теорию заговора я не верю. «Зенит» вступил в переговоры с защитником только после того, как от него отказался ЦСКА! При случае обязательно поинтересуйтесь у самого Марио. Думаю, он вам все расскажет.
Со стороны «Зенита» все было корректно. Цап-царап — это не про Семака. Он следит за такими вещами. Он же сам провел много сезонов в ЦСКА, был капитаном. Сергей Богданыч не способен пойти на такой криминал, такую хитрость. Это выше его моральных устоев. А у него есть моральные устои!
Не знаю, как вся эта история скажется на Промесе...
Нас ждет интересная чемпионская гонка. На мой взгляд, ЦСКА и «Локомотив» — главные конкуренты «Зенита». «Динамо»? Пока не готов прогнозировать, как сработает Личка. «Спартак»? Осенью красно-белые показывали, что способны замахнуться на золото, а вот весной просели. У «Спартака» многое зависит от селекции. В последние годы москвичи допускали в этом плане серьезные проколы. Ведь команде Абаскаля нужен сильный центральный защитник. Я бы сказал — даже два центральных защитника! Ну и потом мы не знаем, как вся эта история с Промесом скажется на голландце... Проблемы есть, однако «Спартак» точно не стоит сбрасывать со счетов. «Краснодар» может преподнести сюрприз. У «быков» приличный подбор исполнителей, Ивич ставит симпатичный футбол. Ну и Карпин с «Ростовом», конечно, будет отбирать очки у грандов.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
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7
|Оренбург
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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10
|Сочи
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|0-0
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11
|Урал
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|0-0
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12
|Кр. Советов
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13
|Пари НН
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
|Балтика
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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