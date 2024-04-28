Слишкович — о Зиньковском: «Игрок должен думать о команде, а не о себе»

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович объяснил, почему полузащитник команды Антон Зиньковский не вышел на матч 26-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:2).

— Почему Зиньковский не вышел?

— Это мое решение. Нам нужен каждый игрок. Каждая минута очень важна. Игрок должен думать о команде, а не о себе. Нет никаких «я», есть только команда. Я очень доволен Тео Бонгонда. Он сделал очень большую работу. Он понял, что надо концентрироваться на игре. Он — молодец!

— Что вы изменили в Медине?

— Был разговор, мы поговорили. Я хочу, чтобы каждый игрок, при выходе на поле, был свободен, чтобы у него была «свободная» голова. Сейчас он больше играет в центре, а не на фланге. Мне кажется, он больше может показать в центре.

После 26 туров чемпионата России «Спартак» (42 очка) занимает 4-е место в турнирной таблице. «Локомотив» (41) идет на пятой строчке.