Газизов рассказал, как возможный вылет из РПЛ может отразиться на составе команды

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», как изменится состав команды, если клуб покинет РПЛ по итогам сезона.

«Наша позиция по уходу или приходу игроков всегда неизменна. Она заявлена давно, мы по ней работаем. Ничего меняться не будет. Мы развиваем молодых игроков, это наш заработок. «Уфа» старается как можно меньше зависеть от государственной поддержки. Если это всех устроит — хорошее предложение для игрока, его представителей, нас. Мы всегда встанем на сторону игрока», — сказал Газизов «СЭ».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» проведет против тульского «Арсенала». «Уфа» идет на 15-м месте (24 очка), а «Арсенал» — на 16-м (23 очка).