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Сегодня, 16:20

Газизов рассказал, как возможный вылет из РПЛ может отразиться на составе команды

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов рассказал «СЭ», как изменится состав команды, если клуб покинет РПЛ по итогам сезона.

«Наша позиция по уходу или приходу игроков всегда неизменна. Она заявлена давно, мы по ней работаем. Ничего меняться не будет. Мы развиваем молодых игроков, это наш заработок. «Уфа» старается как можно меньше зависеть от государственной поддержки. Если это всех устроит — хорошее предложение для игрока, его представителей, нас. Мы всегда встанем на сторону игрока», — сказал Газизов «СЭ».

Матч 29-го тура Тинькофф РПЛ «Уфа» проведет против тульского «Арсенала». «Уфа» идет на 15-м месте (24 очка), а «Арсенал» — на 16-м (23 очка).

ФК Уфа
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1
 Зенит 28 19 7 2 65-26 64
2
 Динамо 28 16 4 8 49-33 52
3
 Сочи 28 16 4 8 49-29 52
4
 ЦСКА 28 14 5 9 38-28 47
5
 Краснодар 28 13 7 8 40-29 46
6
 Локомотив 28 12 8 8 39-36 44
7
 Кр. Советов 28 12 5 11 39-34 41
8
 Ахмат 28 12 2 14 34-37 38
9
 Спартак 28 10 7 11 35-38 37
10
 Ростов 28 9 8 11 45-46 35
11
 Н. Новгород 28 7 8 13 25-39 29
12
 Химки 28 6 11 11 31-44 29
13
 Рубин 28 8 5 15 33-51 29
14
 Урал 28 6 9 13 22-34 27
15
 Уфа 28 4 12 12 25-38 24
16
 Арсенал 28 5 8 15 28-55 23
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13.05 19:00
Сочи – Н. Новгород
 - : -
14.05 14:00
Уфа – Арсенал
 - : -
14.05 16:30
Локомотив – Динамо
 - : -
14.05 16:30
Ростов – Химки
 - : -
14.05 19:00
Ахмат – Кр. Советов
 - : -
15.05 14:00
Урал – Рубин
 - : -
15.05 16:30
Спартак – Зенит
 - : -
15.05 19:00
Краснодар – ЦСКА
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 18
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 9
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

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Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 22 1 4
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