Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в разговоре с корреспондентом «СЭ» оценил шансы российских клубов, подавших апелляцию на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.

«Нет никакой надежды на то, что результат будет положительным для нас, потому что все праведные суды сегодня с Россией не работают. Главным критерием является заявление ФИФА о том, что сборная Польши, Швеции и Чехия отказались играть с Россией, и, в связи с этим, дисквалифицируется сборная России. Никакие законы не работают. Они открыли ящик Пандоры, что могут расправляться с каждым. Если раньше какие-то законы работали, то сегодня этого просто нет. Клубы продолжают бороться за право выступать в еврокубках, и это правильно. Они должны показывать, как все устроено, потому что, когда в следующий раз будет такая история с кем-нибудь, они скажут: «Вот здесь вы поступали так», — сказал Ловчев корреспонденту «СЭ» Дмитрию Барулеву.

Также бывший футболист поделился примером из своей карьеры.

«Я долгое время играл в сборной СССР. Был эпизод, когда мы не поехали на ответный матч в Чили, где в это время состоялся переворот и на стадионе был концлагерь. Мы отказались поехать и нам засчитали поражение. Сейчас все наоборот: они отказываются к нам ехать и нам засчитывают поражение и вообще выгоняют оттуда. Поэтому здесь не может быть никаких иллюзий», — добавил Ловчев.

Ранее «Зенит», «Динамо», «Сочи» и ЦСКА направили в CAS апелляции на решение УЕФА отстранить российские клубы от еврокубков на следующий сезон. Клубы считают, что решение УЕФА должно быть отменено, потому что оно нарушает принцип об отсутствии дискриминации.