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Сегодня, 16:24

Генеральный директор «Пари НН»: «Футбол существует для эмоций. Но Юрана за них наказали»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов в разговоре с «СЭ» отреагировал на решение КДК дисквалифицировать главного тренера Сергея Юрана на два матча условно за высказывания после игры 23-го тура РПЛ с «Краснодаром» (3:4).

«Когда мы обсуждаем футбол, мы говорим про эмоции от игры. Футбол существует для эмоций. Они бывают от победы, от проигрыша. Если эти эмоции никого не обижают, не задевают и не оскорбляют — это нормально. По версии КДК, эмоции Юрана никого не обидели, они не были направлены на судей. Но его наказали за эмоцию. Когда тренер сразу после матча дает интервью во флеш-зоне, мы чего добиваемся? Эмоций! Мы хотим увидеть, как тренер переживает моменты после матча. С одной стороны, мы хотим яркости. С другой, мы наказываем за это», — сказал Мелик-Гусейнов «СЭ».

После матча в СМИ появились видеозаписи, как Юран в агрессивной форме с использованием ненормативной лексики выражает недовольство в подтрибунном помещении.

«Пари НН» (28 очков) занимает десятое место в турнирной таблице РПЛ после 22 матчей. 14 апреля нижегородцы на выезде сыграют с «Оренбургом» в матче 24-го тура РПЛ. Начало — в 12.00 по московскому времени.

Сергей Юран
ФК Нижний Новгород
Давид Мелик-Гусейнов
4
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
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Краснодар – Зенит
 - : -
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Урал – Динамо
 - : -
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 - : -
14.04 19:00
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Спартак

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Зенит

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