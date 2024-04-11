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Сегодня, 16:13

Бышовец: «Матч «Зенита» и «Краснодара» может снять интригу в гонке за чемпионство РПЛ»

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Бывший главный тренер «Зенита» Анатолий Бышовец поделился ожиданиями от матча 24-го тура РПЛ между сине-бело-голубыми и «Краснодаром».

«Это матч, который может предопределить победителя чемпионата и снять интригу. Думаю, «Зенит» подходит к этому матчу в более хорошем состоянии, к тому же у них есть большое исполнительское мастерство», — приводит слова Бышовца Legalbet.

Игра состоится 13 апреля в Краснодаре. Начало — в 17.00 мск.

«Зенит» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка в 22 матчах. «Краснодар» идет на втором с 43 очками.

Источник: Legalbet
Анатолий Бышовец
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 13 5 4 41-19 44
2
 Краснодар 22 12 7 3 35-21 43
3
 Динамо 22 10 8 4 35-29 38
4
 ЦСКА 22 9 9 4 40-28 36
5
 Локомотив 22 9 9 4 35-28 36
6
 Спартак 22 10 5 7 29-27 35
7
 Кр. Советов 22 9 6 7 39-33 33
8
 Рубин 22 9 5 8 20-27 32
9
 Ростов 22 8 7 7 34-33 31
10
 Пари НН 22 8 4 10 20-23 28
11
 Факел 22 6 8 8 19-24 26
12
 Оренбург 22 5 8 9 24-29 23
13
 Ахмат 22 5 5 12 20-29 20
14
 Урал 22 5 5 12 20-35 20
15
 Балтика 22 4 5 13 14-26 17
16
 Сочи 22 3 6 13 23-37 15
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13.04 14:00
Сочи – Спартак
 - : -
13.04 16:30
Ахмат – Балтика
 - : -
13.04 17:00
Краснодар – Зенит
 - : -
13.04 19:30
Локомотив – ЦСКА
 - : -
14.04 12:00
Оренбург – Пари НН
 - : -
14.04 14:15
Урал – Динамо
 - : -
14.04 16:45
Факел – Ростов
 - : -
14.04 19:00
Кр. Советов – Рубин
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 11
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 17 1 3
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 20 1 2
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 17 1 5
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