Испанский журналист: «Давила из ЦСКА скоро может оказаться в ла лиге»

Редактор испанской газеты Marca Хуан Кастро рассказал, что у нападающего ЦСКА Виктора Давилы есть шансы перейти в клуб из чемпионата Испании.

«Есть ли в чемпионате России игрок, который в ближайшем будущем может перейти в клуб ла лиги? Да, чилиец Виктор Давила из московского ЦСКА. Думаю, скоро он окажется в одной из команд ла лиги», — приводит слова Кастро «РБ Спорт».

В текущем сезоне 26-летний Давила сыграл 21 матч, в которых забил 4 мяча и отдал 5 голевых передач. Контракт чилийского игрока с армейцами рассчитан до конца июня 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.