Гендиректор «Тамбова»: «Губернатор обещал футболистам, что погасит все долги до 20 августа»

Генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова в интервью «СЭ» рассказала о встрече губернатора области с футболистами клуба.

— Это было в июле перед матчем последнего тура прошлого сезона, мы в Москве играли с ЦСКА. С турнирной точки зрения эта игра ничего не решала, потому что уже было понятно, что «Тамбов» остается в премьер-лиге. Александр Валерьевич поблагодарил игроков за отличный сезон. Все-таки для «Тамбова» это был первый сезон в РПЛ, клуб сохранил прописку в премьер-лиге. И не просто сохранил, а заслуженно добился в упорной борьбе. Мы дважды обыграли «Спартак», дважды обыграли «Ростов», ни в одном матче не выглядели «мальчиками для битья», в каждом матче парни отдавали все силы, нервы, эмоции, играли порой на пределе возможностей. И это наряду с тем, что всем известно, «Тамбов» с точки зрения зарплат и общего бюджета самый скромный клуб в Премьер-лиге, — сказала Коновалова.

— Долги, которые накопились на тот момент, губернатор пообещал погасить к 20 августа. В присутствии всех, кто был на этой встрече, пообещал решить, наконец, вопрос с реконструкцией стадиона, чтобы «Тамбов» мог играть в родном городе. Прозвучали также слова и о том, что бюджет клуба будет немного увеличен. Нас, например, иногда упрекают, что мы не снизили игрокам зарплаты на период паузы в чемпионате. Но повторю еще раз, зарплаты футболистов «Тамбова» не идут ни в какое сравнение даже не с лидерами РПЛ, а с середняками. При этом руководство клуба для себя урезало зарплаты и получало 50% в период приостановки чемпионата, — заявила гендир «Тамбова». (Сергей Федоров)

Полное интервью с Ольгой Коноваловой можно прочесть на сайте «СЭ»