Ольга Коновалова рассказала о ситуации в клубе.

«Тамбов» — самый скромный клуб РПЛ в финансовом плане. В этом сезоне команда, которая второй год не может играть в родном городе, по неизвестным причинам лишилась всякой поддержки областных властей. Футболисты регулярно пишут письма и обращаются к губернатору с просьбами закрыть долги по зарплате и премиальным за прошлый сезон, но в ответ им говорят, что регион ответственности за финансы клуба не несет. В интервью «СЭ» генеральный директор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о происходящем в клубе и его будущем.

Финансирование

— Клуб сейчас находится в тяжелой ситуации. Как вы переживаете этот период?

— Если честно, эмоции бьют через край, но они в данном случае плохой помощник, поэтому постараюсь привести только факты. Выводы читатели сделают сами. Единственное, хочу сразу оговориться и подчеркнуть: меня родители воспитали так, что человек должен нести ответственность за свои слова. Сказал — умри, но сделай. По крайней мере, приложи максимум усилий, чтобы громкие речи не расходились с делами.

— К этому мы еще вернемся, но сначала расскажите — как проходило финансирование «Тамбова» со стороны области в прошлые сезоны?

— Все прошлые годы это выглядело так. Перед началом очередного футбольного сезона, то есть летом, проводился конкурс на получение субсидии из областного бюджета. Этот конкурс проводит управление по физкультуре и спорту Тамбовской области. Затем в течение всего футбольного сезона мы получали регулярные транши, и клуб нормально функционировал, представлял Тамбовскую область сначала в ПФЛ, затем в ФНЛ, а последние полтора сезона и в РПЛ.

Прошлым летом (в июне 2019-го) мы верстали бюджет исходя из того, что только три домашних матча проведем не в Тамбове. Стадион на тот момент был не готов, но нам была предоставлена, кстати, и в РПЛ тоже, дорожная карта, согласно которой сроки оставшихся этапов реконструкции ограничивались парой-тройкой месяцев.

В итоге в Тамбове в сезоне-2019/20 мы не сыграли вообще ни разу, все 15 матчей провели в других городах, тренировочный процесс также пришлось организовывать на арендованных базах за пределами Тамбова. Не готов стадион, как известно, и сейчас. Нужно понимать, что каждая домашняя игра в такой ситуации — это аренда стадиона, тренировочных полей, логистика, размещение, обеспечение требований регламента по приему команды гостей и многое-многое другое. В общем, дополнительные расходы, и немалые. Тем не менее по сезону-2019/20 никаких вопросов нет. Ни у нас, ни к нам. Последний транш мы получили от области 16 июня, как раз на эти деньги мы доиграли сезон, возобновленный после приостановки в марте, в течение июля. Область выполнила обязательства по соглашению, мы отчитались перед контролирующими органами. Повторю, ни у кого не было и нет никаких вопросов.

Встреча с губернатором

— Правильно я понимаю, что летом этого года должен был пройти новый конкурс на выделение областной субсидии?

— Совершенно верно. Такой порядок был всегда, из года в год. Однако сейчас этот конкурс до настоящего времени так и не объявлялся. Документы для заявки на конкурс мы готовили, несколько раз переделывали, потому что планируемые суммы выделяемых средств менялись, ждали, ждали... Естественно, такое положение дел настораживало, ситуация с пандемией сулила мало позитивного, но тут прошла встреча губернатора области Александра Валерьевича Никитина с ключевыми футболистами команды и руководством клуба, по итогам которой появилась уверенность в завтрашнем дне клуба.

— Когда состоялась эта встреча?

— Это было в июле перед матчем последнего тура прошлого сезона, мы в Москве играли с ЦСКА. С турнирной точки зрения эта игра ничего не решала, потому что уже было понятно, что «Тамбов» остается в премьер-лиге. Александр Валерьевич поблагодарил игроков за отличный сезон. Все-таки для «Тамбова» он был первым в РПЛ, клуб сохранил прописку в премьер-лиге. И не просто сохранил, а заслуженно добился этого в упорной борьбе. Мы дважды обыграли «Спартак», дважды — «Ростов», ни в одном матче не выглядели мальчиками для битья, в каждом матче парни отдавали все силы, нервы, эмоции, играли порой на пределе возможностей. И это наряду с тем, что всем известно: «Тамбов» с точки зрения зарплат и общего бюджета — самый скромный клуб в премьер-лиге.

Долги, которые накопились на тот момент, губернатор пообещал погасить к 20 августа. В присутствии всех, кто был на этой встрече, пообещал решить наконец вопрос с реконструкцией стадиона, чтобы «Тамбов» мог играть в родном городе. Прозвучали также слова и о том, что бюджет клуба будет немного увеличен. Нас, например, иногда упрекают, что мы не снизили игрокам зарплаты на период паузы в чемпионате. Но, повторю еще раз, зарплаты футболистов «Тамбова» не идут ни в какое сравнение даже не с лидерами РПЛ, а с середняками. При этом руководство клуба урезало зарплаты себе и получало 50% в период приостановки чемпионата.

Переезд в Нижний Новгород

— Как раз примерно в то же время, летом нынешнего года, активно обсуждалась история с возможным переездом «Тамбова» в Нижний Новгород. В прессу даже попало письмо за вашей подписью в РФС на эту тему. Действительно ли рассматривалась такая возможность?

— Да, это было. В Нижнем Новгороде отличная инфраструктура, оставшаяся со времени чемпионата мира. В Тамбове же со стадионом известно что. Об этом, по-моему, знает уже вся страна. В какой-то момент показалось даже, что этот переезд состоится, и мы начнем сезон-2020/21 в Нижнем. Закончились бы эти бесконечные аренды и мотания по городам. Однако руководство Тамбовской области этот переезд заблокировало. Не хочу строить догадки и версии, но считаю, что нужно напомнить: в сентябре должны были пройти выборы губернатора Тамбовской области. И переезд футбольной команды РПЛ с имиджевой точки зрения был бы, несомненно, не лучшим вариантом. Насколько мне известно, именно по этой причине в администрации области и было принято решение, что футбольный клуб должен остаться в Тамбове. Плюс опять же сыграла свою роль и та, ставшая уже известной встреча Александра Валерьевича Никитина с футболистами, на которой было так много обещаний.

— После сентябрьских выборов губернатор выходил на связь?

— Нет. Мы предпринимали попытки, но нас словно не существует. Наш вице-президент Георгий Александрович Ярцев, которому мы все желаем сейчас скорейшего выздоровления, еще до попадания в больницу все пороги в приемной губернатора обил. Спортивный директор Павел Худяков также регулярно общается в коридорах власти с высокопоставленными чиновниками. Но на сегодня подвижек нет. Отсутствие этой коммуникации мне вообще непонятно. Губернатор — серьезный уровень. Поймите, мы перевели ситуацию в публичную плоскость только потому, что иных вариантов не осталось. Мы же пытались и до сих пор предпринимаем попытки решить вопрос здесь, в Тамбове. Найти какие-то компромиссные варианты и точки соприкосновения.

Однако сейчас с нами общаются только люди из областного управления по физкультуре и спорту. Причем делают это чисто формально, направляя письма, в которых говорится, что регион клубу ничего не должен и все обязательства исполнены. По прошлому сезону это действительно так. А по текущему юридически тоже не подкопаешься. Конкурс на предоставление субсидий не объявлялся. Однако мы вспоминаем встречу с губернатором. Если бы тогда нам прямо и честно сказали, что у области нет возможности иметь команду премьер-лиги плюс коронавирус, думаю, ситуация развивалась бы по-другому. Теперь же в странном положении оказался не только футбольный клуб, но и лига и РФС. Ведь представители области и им давали гарантии, в том числе финансовые, на предстоящий сезон.

РФС, РПЛ, спонсоры

— Кстати, РФС и РПЛ как-нибудь идут навстречу?

— Лига предоставила нам все возможные послабления. Предоставлены отсрочки по заявочным взносам, выплаты за телетрансляции мы получаем в приоритетном порядке. Это, конечно, небольшие суммы, так как у нас невысокий процент при распределении, но мы благодарны и за это. Плюс нам второй сезон разрешают играть не дома. Сейчас у нас снова дедлайн по стадиону 31 декабря. Что касается РФС, точно знаю, что Александр Дюков отправлял письма губернатору, чтобы прояснить ситуацию, понять, нужен клуб области или нет. Если бы ответы со стороны губернатора на эти письма были, мы наверняка были бы в курсе. Но такой информации нет.

— Вы пробовали найти спонсоров?

— Тут сначала надо определиться, где их искать. В Тамбове мы не играем, а в Саранске мы на данный момент всего лишь гости. Кого из потенциальных спонсоров устроит такое положение дел? В таком статусе мы не интересны серьезным компаниям.

Стадион и долги

— По стадиону тоже нет никаких подвижек?

— Нет и, уверена, не будет. Он находится в центре города. Я видела многие стадионы, работаю в футболе очень давно и побывала на многих аренах. Здесь нет места ни для необходимого количества входных групп, ни для парковок. Теперь все эти разговоры про реку, которая течет под стадионом. С обеих сторон от арены уже построили два торговых центра, и они никуда не проваливаются, а стадион почему-то должен провалиться. Уверена, что здесь вопрос приоритетов и желания. Просто этот стадион здесь особо никому не нужен. Вот и все.

— Сколько сейчас составляют долги клуба и каким вам видится выход из сложившейся ситуации?

— По зарплате — больше 140 миллионов рублей. Руководство клуба усилиями спортивного директора Павла Худякова, а также за счет продажи Владимира Обухова в «Ростов» закрыло долги по зарплате за летние месяцы перед игроками и тренерами. Плюс налоги, плюс контрагенты, многие из которых, кстати, идут навстречу, дают скидки, рассрочки, отсрочки. Я выше говорила, мы же второй сезон домашние матчи, по сути, проводим на выезде. Нам каждый раз нужно организовать матч в другом регионе. За каждый шаг нужно платить. Есть еще офис. Там тоже долги перед людьми, которым нужно кормить семьи. Поэтому ситуация реально тяжелая и неприятная. Что касается выхода из нее, думаю, наиболее реальным вариантом является переезд клуба или объединение с какой-либо из команд. Это мое мнение. Но для меня очевидно, что в Тамбове футбольная команда РПЛ объективно не может существовать.

За все, что было, клуб благодарен и губернатору, и в целом руководству области. Команда выходила из ПФЛ в ФНЛ, потом из ФНЛ в РПЛ, всегда были поддержка и понимание. За это огромное спасибо и искренняя благодарность. Было много хорошего. Но сейчас нет возможности или нет желания. Не понимаю только, почему нельзя сказать об этом открыто?! Всегда можно найти корректные формулировки и нормально, по-человечески все объяснить. В том же Саранске есть великолепный стадион, второй тренировочный стадион, база, поля, прекрасные условия. Понятно, что должна быть заинтересованность всех сторон, возникнут юридические нюансы, которые нужно будет решать, но это будет движение вперед. Если мы посмотрим на мировой опыт, то в той же НХЛ переезд клуба из одного города в другой — это нормальная практика. Думаю, при желании у нас это тоже возможно.

Пользуясь случаем, хочу извиниться перед тамбовскими болельщиками за сложившуюся ситуацию, за их обманутые надежды увидеть большой футбол в родном городе, выразить огромную благодарность за понимание и поддержку. Надеюсь, футбол в Тамбове все же будет, пусть и не на уровне премьер-лиги.