Гендиректор «Ротора» назвал большой проблемой малое количество частных клубов в России

Генеральный директор «Ротора» Андрей Рекечинский прокомментировал «СЭ» идею расширить Тинькофф РПЛ.

Ранее футбольный функционер, бывший генеральный директор «Динамо» Дмитрий Иванов в своей колонке на «СЭ» предложил увеличить количество команд в РПЛ с 16 до 24 и поделить их на два дивизиона по 12 клубов.

— 24, наверное, много, — заявил Рекечинский в комментарии «СЭ». — Были разговоры про и 18 команд. Главное, чтобы у команд из первой лиги было финансирование для выступления в РПЛ.

— Где взять такие средства? Сегодня на примере «Тамбова» мы видим, что клуб из не самого богатого региона испытывает финансовые трудности.

— Не совсем этично говорить об этом. У «Тамбова» трудности. Наверное, у клуба были какие-то договоренности с руководством администрации, со спонсорами. Они же не просто так заходили в сезон, давали игрокам гарантии. Здесь можно только посочувствовать и надеятся, что ситуация у команды выправится.

— У идеи расширить лигу есть преимущества?

— У этого предложения есть как плюсы, так и минусы. Не так много команд в ФНЛ могут найти бюджет для выступления в РПЛ, для конкуренции с командами из первой десятки. Это и трансферы, и стоимость игроков.

— Какие тогда плюсы?

— У нас достаточно большая страна, будет большое представительство клубов из разных регионов. Сейчас очень трудно командам из ФНЛ выйти в РПЛ, идет настоящая война.

— В РПЛ почти не существует частных клубов. Это беда?

— Нет, это не беда, это большая проблема. Я не вижу никаких предпосылок, чтобы найти столько частных инвесторов, спонсоров. Не думаю, что клубы из небольших регионов смогут зарабатывать и существовать в РПЛ без поддержки областной администрации.

РПЛ нужны 24 клуба

(Константин Колмаков)