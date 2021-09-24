Галицкий рассказал о требованиях к главному тренеру «Краснодара» и объяснил, почему перестал ходить на матчи

Владелец «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о своих требованиях к главному тренеру команды и объяснил, почему перестал ходить на матчи «быков».

«Он должен играть в атаку. Это главное. Так получилось, что у нас осталась позиция без тренера. Мы волновались об этой теме, когда приглашали Гончаренко. Думаю, мы очков в Европе набираем больше, потому что играем в атаку. Мы волновались. Мы не знали, получится или нет. Мы точно знали, что будем покупать определённых игроков. Тренер вынужден работать с футболистами, которые у него есть. За деньги тренера — любой каприз. Есть менеджмент, который покупает футболистов, там деньги. У нас хорошая селекционная политика. А тренер не настолько велик, чтобы за 30 минут понять, подходит игрок или нет. Я слышал это от российских тренеров. Парни летают, высматривают игрока много месяцев. А тренеры за 20 минут по видео делают выводы. У нас есть селекционный отдел. Мы, конечно, можем устроить им взбучку.



Почему перестал ходить на игры? Во-первых, мы просили, если возможно, чтобы камера не акцентировалась на мне, потому что акцент должен быть на футболистах. Я пропустил три игры, здесь не секрет для краснодарцев, я болею. У меня, к сожалению, такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба, но это жизнь. Ты часто не являешься хозяином своей судьбы. Я не в той форме, поэтому пропускаю некоторые игры», — сказал Галицкий в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу».

«Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 13 очками в 8 матчах.