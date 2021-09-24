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Шварц прокомментировал возможные изменения в формате РПЛ

12:38
Сандро Шварц. Фото «СЭ»
Сандро Шварц. Фото «СЭ»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о возможных изменениях в формате чемпионата России.

 
Как может измениться РПЛ?Как может измениться РПЛ. Есть несколько вариантов нового формата

«Изменение формата РПЛ? Хорошая тема. Тут надо четко понять, поможет ли это улучшить результаты российских команд в еврокубках. Однако есть большое но. Когда мы говорим о количестве матчей, я не думаю, что это может повлиять на качество. Моя точка зрения такая, что на международной арене мы хотим большего количества команд, плюс желаем лучших результатов сборной. Но в данном случае лучше говорить о развитии академий, что приведет к улучшению качества российского футбола. Именно это поможет добиться качественных изменений, а не количество матчей.

Я изучил предложения Hypercube. Формат чемпионата в Германии и Англии, который используется и в России, будет правильнее. Решение по таким вопросам должен принимать не компьютер, эти действия решают команды между собой. Здесь не должно быть внешних факторов. Качественные изменения идут исключительно из работы с академиями и повышения квалификации тренеров.

Если сравнивать с топ-лигами, там 6-8 лидирующих команд имеют лучшие условия, чем команды позади. Но, как по мне, игра дома и в гостях со всеми  более прозрачная система для определения чемпиона, участников еврокубков и вылетающих в низшую лигу. На мой взгляд, основная цель  это качественный рост. А для этого нужна ежедневная кропотливая работа»,  сказал Шварц.

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

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Сергей Федоров все материалы автора

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