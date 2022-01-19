Галицкий о стратегии развития «Краснодара»: «Мы доведем 11 воспитанников в стартовый состав»

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий рассказал о стратегии развития клуба.

«Стратегия, философия — это высокопарные слова, которые произносятся в футболе. Мы тренируемся каждый день, выходим играть в выходной, чтобы наши болельщики пришли и увидели этого действо.

Стратегия на пять лет стать чемпионом вселенной — у нас этого нет. У нас существует только следующее воскресенье. Правда у нас одна, мы доведем 11 воспитанников в стартовый состав. Новый тренер в восторге от наших молодых ребят", — сказал Галицкий в эфире «Матч Премьер».

«Краснодар» занимает пятое место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ с 29 очками в 18 матчах.