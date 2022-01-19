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Сегодня, 21:39

«Зенит» может купить Юри Алберто за 20 миллионов евро

Евгений Петров
Корреспондент
Юри Алберто.
Фото Globo Esporte

«Зенит» продолжает переговоры о переходе форварда «Интернасьоналя» Юри Алберто, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, сумма трансфера может составить 20 миллионов евро за 90 процентов экономических прав на игрока. Бразильский клуб устроит эта сумма. Указано, что «Интер» владеет 75 процентами прав на футболиста, пять процентов у «Сантоса», а остальные 20 поделили между собой сам игрок и его представители.

Интерес к футболисту ранее также проявляли «Милан», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Андерлехт». 20-летний форвард в минувшем чемпионате Бразилии Юри Алберто забил 12 голов и отдал три голевые передачи в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.

Футбол
ФК Зенит
ФК Интернасьонал
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 Зенит 18 11 5 2 44-20 38
2
 Динамо 18 11 3 4 33-20 36
3
 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
5
 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
6
 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
7
 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
8
 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
9
 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
10
 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
11
 Урал 18 4 7 7 12-18 19
12
 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
13
 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
14
 Ростов 18 4 6 8 30-35 18
15
 Уфа 18 3 7 8 17-26 16
16
 Химки 18 2 8 8 16-31 14
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26.02 14:00
Н. Новгород – Урал
 - : -
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Химки – Динамо
 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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Уфа

 13
Артем Дзюба

Артем Дзюба

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Сочи

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Динамо

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