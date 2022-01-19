«Зенит» может купить Юри Алберто за 20 миллионов евро

«Зенит» продолжает переговоры о переходе форварда «Интернасьоналя» Юри Алберто, сообщает Globo Esporte.

По данным источника, сумма трансфера может составить 20 миллионов евро за 90 процентов экономических прав на игрока. Бразильский клуб устроит эта сумма. Указано, что «Интер» владеет 75 процентами прав на футболиста, пять процентов у «Сантоса», а остальные 20 поделили между собой сам игрок и его представители.

Интерес к футболисту ранее также проявляли «Милан», «Манчестер Сити», «Арсенал» и «Андерлехт». 20-летний форвард в минувшем чемпионате Бразилии Юри Алберто забил 12 голов и отдал три голевые передачи в 33 матчах. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 12 миллионов евро.