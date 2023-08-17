Гаджиев считает, что ЦСКА будет доминировать в матче с «Динамо»

Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче «Динамо» — ЦСКА.

«Динамо» набрало ход в последних матчах. Это говорит о том, что Личка умеет находить контакт с игроками. У него получается психологически воздействовать на футболистов. Матч должен получиться очень интересным. Это будет противостояние двух тренерских команд. О чем говорит то, что ЦСКА много забивает? О том, что когда ты играешь в три центральных защитника, это не значит, что у тебя оборонительный футбол. Как рассуждают многие. Игра зависит не от того, какие футболисты выходят на поле, а от того, какие функции они выполняют. Например, фланговые исполнители. Доминировать, скорее всего, в матче с «Динамо» будет именно ЦСКА. Но это не значит, что у армейцев больше шансов на победу. Там пятьдесят на пятьдесят», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Дерби «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

После четырех туров армейцы с 9 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые располагаются на 6-й строчке, имея в активе 7 очков.