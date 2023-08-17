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Сегодня, 15:38

Гаджиев считает, что ЦСКА будет доминировать в матче с «Динамо»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Футбольный эксперт Гаджи Гаджиев поделился мнением о матче «Динамо» — ЦСКА.

«Динамо» набрало ход в последних матчах. Это говорит о том, что Личка умеет находить контакт с игроками. У него получается психологически воздействовать на футболистов. Матч должен получиться очень интересным. Это будет противостояние двух тренерских команд. О чем говорит то, что ЦСКА много забивает? О том, что когда ты играешь в три центральных защитника, это не значит, что у тебя оборонительный футбол. Как рассуждают многие. Игра зависит не от того, какие футболисты выходят на поле, а от того, какие функции они выполняют. Например, фланговые исполнители. Доминировать, скорее всего, в матче с «Динамо» будет именно ЦСКА. Но это не значит, что у армейцев больше шансов на победу. Там пятьдесят на пятьдесят», — приводит слова Гаджиева «Евро-Футбол.Ру».

Дерби «Динамо» — ЦСКА пройдет 19 августа. Начало игры — в 15.00 по московскому времени.

После четырех туров армейцы с 9 очками занимают 3-е место в турнирной таблице РПЛ. Бело-голубые располагаются на 6-й строчке, имея в активе 7 очков.

 

 

 

 

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005283272_gadjiev_dominirovat_v_matche_s_dinamo_budet_imenno_cska
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2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 ЦСКА 4 3 0 1 11-6 9
4
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
5
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
6
 Зенит 4 2 1 1 7-4 7
7
 Динамо 4 2 1 1 9-8 7
8
 Ростов 4 2 1 1 7-7 7
9
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
10
 Пари НН 4 1 1 2 2-3 4
11
 Ахмат 4 1 0 3 5-8 3
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