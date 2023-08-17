Савченко считает, что из классных судей остался только Карасев

Бывший судья всесоюзной категории Юрий Савченко прокомментировал назначение москвича Сергея Карасева на матч 5-го тура РПЛ «Спартак» — «Зенит».

«Считаю, что это нормальный вариант. Именно Карасев должен судить этот матч, потому что его значимость очень высокая. Пора уже справляться. В свое время Карасев был наш лучший судья. Пора возвращать свои кондиции. Карасев провалил последний топ-матч, который обслуживал? Нет ли опасений, что это повторится? Думаю, что нет. «Спартаку» надо по-настоящему играть в футбол, а судья будет просто контролировать ход матча. Стоило ли назначить какого-то молодого арбитра? Нет, еще рано. На мой взгляд, там есть на подходе человека два, не буду называть фамилии, но сейчас Карасев сильнее всех. Чувствуется нехватка Владислава Безбородова. Если бы он судил, сразу было бы видно, кто у нас классные судьи. Было три человека: Кукуян, Карасев и Безбородов. А сейчас остался один Карасев. Вот и весь выбор получается. А сильного судью Безбородова держат где-то в запасе», — приводит слова Савченко «РБ Спорт».

В РПЛ сезона-2023/24 Карасев был главным судьей на двух матчах: «Ахмат» — «Крылья Советов» и «Крылья Советов» — «Ростов». Также он дважды отработал на VAR: «Пари НН» — «Ахмат» и «Рубин» — «Оренбург».