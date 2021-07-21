«Фратрия» выступила с заявлением по вопросу допуска зрителей на матчи РПЛ

Фанаты «Спартака» выступили против допуска на матчи Тинькофф РПЛ только привитых болельщиков.

«Мы против искусственного разделения фанатской трибуны и стадиона в целом на привитых и непривитых болельщиков. Вопрос прививки является добровольным и не может выступать обязательным условием посещения стадиона. Эта практика может оказаться порочной, и в таком случае до чего мы рискуем дойти? До «чистых» и «грязных» вагонов метро и автобусов, ресторанов и кафе, парков и общественных зон отдыха? А затем и вовсе людей без QR кодов начнут выселять за Урал?

Если всего этого нет и не планируется, то и предложенные инициативы по очередным экспериментам над болельщиками выглядят весьма унизительными для человеческого достоинства всех любителей футбола.

Мы против тотальных запретов в виде ограничений до 500 человек числа участников и зрителей на спортивных матчах. Опять же речь идет о двойных стандартах по отношению к любителям спорта. 500 человек без особого труда набивается в один вагон московского метрополитена в будний день, и это не вызывает ни у кого опасений и каким-то образом не ухудшает эпидемиологическую обстановку в нашем любимом городе. От таких чересчур жестких мер страдают как болельщики, так и футбольные клубы, которые будут опять нести убытки.

Мы призываем снять эти необоснованные и излишние ограничения и вернуть квоту заполняемости в 50% и выше от вместимости арен. Как показал весенний период проведения прошедшего чемпионата, это не приводило к ухудшению эпидемиологической обстановки в Москве", — говорится в заявлении «Фратрии».

Сегодня, 21 июля, стало известно, что Роспотребнадзор разрешил «Спартаку» провести первый домашний матч в чемпионате России-2021/22 против «Нижнего Новгорода» в присутствии не более чем 500 зрителей.