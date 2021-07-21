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Влашич убеждает руководство ЦСКА отпустить его в «Милан»

16:10
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Никола Влашич. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Полузащитник ЦСКА Никола Влашич намерен продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 23-летний хорват оказывает давление на руководство ЦСКА, чтобы столичный клуб снизил финансовые требования по трансферу футболиста в «Милан».

Сообщается, что ЦСКА снизил цену на Влашича с 35 миллионов до 30 миллионов евро и готов отдать его в аренду с обязательством выкупа. Руководство «Милана» настаивают на аренде с необязательным правом выкупа.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.

Дополнительная информация:

https://sempremilan.com/corsport-vlasic-still-hopes-to-force-milan-move-cska-moscows-stance-after-e25m-bid

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