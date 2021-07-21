Влашич убеждает руководство ЦСКА отпустить его в «Милан»

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич намерен продолжить карьеру в «Милане», сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, 23-летний хорват оказывает давление на руководство ЦСКА, чтобы столичный клуб снизил финансовые требования по трансферу футболиста в «Милан».

Сообщается, что ЦСКА снизил цену на Влашича с 35 миллионов до 30 миллионов евро и готов отдать его в аренду с обязательством выкупа. Руководство «Милана» настаивают на аренде с необязательным правом выкупа.

Влашич выступает за ЦСКА с 2018 года. Сначала на правах аренды из «Эвертона», а в 2019-м армейцы выкупили хавбека за рекордные для себя 15,7 миллиона евро.

В минувшем сезоне хавбек провел 26 матчей в РПЛ, забил 11 голов (3 — с пенальти) и отдал 5 результативных передач.