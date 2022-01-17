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Сегодня, 11:17

Фетисов поддержал предложение о запрете легионеров в РПЛ

Микеле Антонов
Вячеслав Фетисов.
Фото Алексей Иванов

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на предложение депутата Терюшкова запретить легионеров в РПЛ.

«Почему отмена легионеров — это крайняя мера? Она может быть разумной, поможет создать добросовестную конкуренцию. Это позволит поднять уровень соревнований в российском чемпионате. Если у нас будет достаточно своих игроков, то легионеры не будут нужны. Да, сейчас наш уровень не настолько хороший, но эта мера поможет поднять конкуренцию среди российских спортсменов. При этом нужно будет ввести потолок зарплат. Тогда будет совершенно другая картина. За 5 или более лет мы уже увидим результаты. И если в каждой команде будет по 6-7 добротных футболистов, это также создаст конкуренцию в сборной России», — сказал Фетисов «СЭ».

Ранее член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в интервью Sport24 призвал «давать дорогу российским молодым футболистам» и выступил за полный запрет на легионеров в РПЛ.

РПЛ
Вячеслав Фетисов
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 Сочи 18 10 1 7 30-21 31
4
 ЦСКА 18 9 3 6 21-16 30
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 Краснодар 18 8 5 5 29-18 29
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 Локомотив 18 7 7 4 24-19 28
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 Ахмат 18 9 0 9 24-24 27
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 Кр. Советов 18 8 3 7 22-18 27
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 Спартак 18 6 5 7 20-26 23
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 Рубин 18 6 4 8 23-27 22
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 Урал 18 4 7 7 12-18 19
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 Арсенал 18 5 4 9 21-35 19
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 Н. Новгород 18 5 4 9 18-30 19
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 - : -
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 - : -
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Сочи – Арсенал
 - : -
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Спартак – ЦСКА
 - : -
27.02 14:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
27.02 16:30
Краснодар – Локомотив
 - : -
27.02 19:00
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