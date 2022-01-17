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Зе Луиш — об уходе из «Локомотива»: «Это был шок. Клуб все сделал за моей спиной»

Зе Луиш рассказал об уходе из «Локомотива»
Анна Горшкова
Корреспондент
Зе Луиш.
Фото Instagram

Нападающий Зе Луиш прокомментировал уход из «Локомотива».

«Это был шок. Клуб все сделал за моей спиной. Меня отправили в Голландию на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчет сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле.

К середине октября я уже был полностью готов играть. Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо — просто забрали моё право на работу. И это без моего разрешения. Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал", — приводит слова форварда «Чемпионат».

13 января «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем по обоюдному согласию сторон.

30-летний футболист выступал за железнодорожников с октября 2020 года, на его счету один гол и две результативных передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/article-4577949-napadayuschij-ze-luish-otkrovenno-rasskazal-o-tomase-corne-i-uhode-iz-lokomotiva-intervyu.html
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