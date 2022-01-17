Нападающий Зе Луиш прокомментировал уход из «Локомотива».

«Это был шок. Клуб все сделал за моей спиной. Меня отправили в Голландию на восстановление. Мне не нравилось лечение, которое предоставлял клуб. Не так должны относиться к спортсмену. Они врали насчет сроков моего восстановления, не сообщали то, что есть на самом деле.

К середине октября я уже был полностью готов играть. Убрать меня из заявки на сезон было несправедливо — просто забрали моё право на работу. И это без моего разрешения. Я мог выбрать другие методы, чтобы защищать свои права, но не стал", — приводит слова форварда «Чемпионат».

13 января «Локомотив» объявил о расторжении контракта с Зе Луишем по обоюдному согласию сторон.

30-летний футболист выступал за железнодорожников с октября 2020 года, на его счету один гол и две результативных передачи в 16 матчах за команду. Контракт игрока с московским клубом действовал до 30 июня 2023 года.