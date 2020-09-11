Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в Instagram рассказал о проблемах, с которыми столкнулась команда по прилету в Саранск на матч 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Тамбова».

«Фантастика! Прилетели в Саранск. Должны были сесть в автобус, поехать в отель — ужин, собрание, восстановительные процедуры, отдых. Вместо этого сидим в аэропорту. Долго уже сидим. Приехал автобус, у водителя нет справки об отрицательном тесте на коронавирус. Почему ее нет, что сейчас хозяева будут делать? Мы в неведении. Сказать, что удивлены — ничего не сказать», — написал Евсеев в Instagram.

Ранее сообщалось, что игроки «Тамбова» написали открытое письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и генерального директора клуба Ольги Коноваловой, в котором говорилось, что игроки не получили зарплату за три месяца и бонусные выплаты за сохранение прописки в премьер-лиге. По информации «СЭ», руководство клуба пообещало футболистам погасить долги по зарплатам, премиальным и бонусам за прошлый сезон в начале октября.

Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится в субботу, 12 сентября. Начало — в 13.45 (мск).