«Тамбов» готовится к матчу с «Уфой» в полном составе. Руководство пообещало игрокам погасить долги

Как стало известно «СЭ», «Тамбов» готовится к матчу 7-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» в полном составе.

Руководство клуба пообещало футболистам погасить долги по зарплатам, премиальным и бонусам за сезон-2019/20 в начале октября. Матч «Тамбов» — «Уфа» состоится в субботу, 12 сентября, начало — в 13.45 (мск).

Ранее сообщалось, что футболисты «Тамбова» написали открытое письмо на имя губернатора Тамбовской области Александра Никитина и генерального директора клуба Ольги Коноваловой, в котором говорилось, что игроки не получили зарплату за три месяца и бонусные выплаты за сохранение прописки в премьер-лиге. 7 сентября нападающий команды Владимир Обухов в интервью «СЭ» рассказал: «Ребята встречались с губернатором, и он пообещал увеличение бюджета и покрыть все долги к началу нового сезона. Пока все задолженности сохраняются и подвешенное состояние». (Вячеслав Короткин)