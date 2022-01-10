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Фанат «Спартака» рассказал о ситуации с бойкотом предстоящего дерби против ЦСКА

12:10
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Известный фанат «Спартака» Коля «Угодник» в разговоре с «СЭ» рассказал о бойкоте фанатами ЦСКА и «Спартака» дерби из-за введения закона о Fan ID. Матч 19-го тура Тинькофф РПЛ пройдет 26 февраля в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Мысли бойкотировать дерби действительно есть. Вопрос, как я понимаю, находится в стадии обсуждения. У меня тоже есть мнение на этот счет, но озвучу его после принятия решения. Оно, как я понимаю, будет окончательно принято за пару недель до матча. Пока об этом рано говорить, ведь вполне могут вмешаться и ковидные ограничения», — сказал фанат «СЭ».

Паспорт болельщика — это электронный документ, необходимый для идентификации зрителя, участника и иных лиц, задействованных в проведении турнира, в целях обеспечения безопасности и общественного порядка. Fan ID использовался на Кубке конфедераций 2017 года и ЧМ-2018.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 19-й тур
26 февр, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
ЦСКА

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Владимир Пушкарев все материалы автора
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