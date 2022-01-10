Слуцкий: «Стадион ЦСКА очень нравится. Больше, чем любой другой»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий назвал стадионы, на которых ему нравится смотреть футбол.

«Эмирейтс» — лучший стадион Лондона? Нет. У всех свое представление о стадионах. Я не люблю такие арены круглые, как «Уэмбли». Люблю стадионы по типу старых классических английских, которые выполнены квадратом", — рассказал Слуцкий на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

По словам тренера, лучшего просмотра футбола он добился на старой арене «Тоттенхэма» «Уайт Харт Лейн».

«Ты сидишь, и под тобой все играют. Идеальная картинка. Стадион ЦСКА очень нравится. Больше, чем любой другой», — сказал он.

50-летний специалист возглавлял ЦСКА с 2009 по 2016 год. Под его руководством московский клуб трижды становился чемпионом России, а также по два раза выигрывал Кубок и Суперкубок страны.