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Судейство

Сегодня, 15:30

«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Факел» — «Оренбург». Эпизод с Марковым.
Фото Скриншот трансляции

На 47-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» судья Евгений Буланов неверно оценил ситуацию, застрял в центре поля и не увидел, что в штрафной площади гостей Евгений Марков с фолом отобрал мяч у Данилы Хотулева и открыл счет.

Не помог судье и его первый ассистент Дмитрий Жвакин.

Коллег спасли видеоассистенты Евгений Турбин и Владимир Сельдяков, дебютировавший в РПЛ как АВАР. После их проверки и очень быстрого просмотра видеоповтора Булановым взятие ворот «Оренбурга» было правильно отменено.

Отметим, что в этом туре судьи пока не объявляют свои решения по стадиону после вмешательства ВАР. Хотя этот эксперимент продолжается.

Евгений Марков
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
15
6
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
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