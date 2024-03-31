«Факел» — «Оренбург»: судья Буланов застрял в центре поля — воронежцы забили гол

На 47-й минуте матча 22-го тура чемпионата России «Факел» — «Оренбург» судья Евгений Буланов неверно оценил ситуацию, застрял в центре поля и не увидел, что в штрафной площади гостей Евгений Марков с фолом отобрал мяч у Данилы Хотулева и открыл счет.

Не помог судье и его первый ассистент Дмитрий Жвакин.

Коллег спасли видеоассистенты Евгений Турбин и Владимир Сельдяков, дебютировавший в РПЛ как АВАР. После их проверки и очень быстрого просмотра видеоповтора Булановым взятие ворот «Оренбурга» было правильно отменено.

Отметим, что в этом туре судьи пока не объявляют свои решения по стадиону после вмешательства ВАР. Хотя этот эксперимент продолжается.