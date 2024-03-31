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Сегодня, 15:47

Священник Постернак — о результатах «Спартака»: «На Бога надейся, а сам не плошай»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Священник Андрей Постернак в разговоре с «СЭ» дал «Спартаку» совет на остаток сезона РПЛ.

«Есть русская пословица: на Бога надейся, а сам не плошай. Очень важно сделать выводы из той ситуации, которая сложилась. Руководству, очевидно виднее, что нужно сделать: перестановки, изменение системы тренировок, подходов к организации жизни команды. Я бы помимо молитв к Богу усилил бы профессиональную составляющую. Свое дело нужно делать качественно. Вообще хочу пожелать успехов и удачи нашим спортивным командам», — сказал Постернак «СЭ».

Гильермо Абаскаль. Какой бог подсказывает Абаскалю состав, с которым «Спартак» весной не забил ни гола и набрал два очка?!

Ранее сообщалось, что председатель совета директоров «Спартака» Александр Матыцын и генеральный директор Олег Малышев посетили Великое освящение храма святого равноапостольного князя Владимира.

Вчера, 30 марта, главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль перед матчем с «Уралом» (0:0) в 22-м туре РПЛ заявил, что Бог подсказывает ему стартовый состав команды.

После ничьей с «Уралом» красно-белые занимают пятое место в турнирной таблице, набрав 32 очка.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
5
2
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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25 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 1 : 4
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 1 : 1
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 2 : 2
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 2 : 0
30.03 19:00
Спартак – Урал
 0 : 0
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 0 : 0
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
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ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Даниил Хлусевич

Даниил Хлусевич

Спартак

 16 1 5
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 18 1 5
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