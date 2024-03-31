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Сегодня, 15:29

Щетинин считает, что не заслуживает вызова в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Полузащитник «Ростова» Кирилл Щетинин прокомментировал свой возможный вызов в сборную России.

«Да нет, какая сборная мне? Посмотрите, какие у меня конкуренты по позиции в сборной — очень достойные. Пока не считаю, что заслуживаю вызов в сборную — всего три игры прошло. Да, весной я действительно почувствовал уверенность, стал играть более хладнокровно. Но я уже не молод, поэтому насчет сборной отказываюсь говорить», — цитирует Щетинина Sport24.

В текущем сезоне 22-летний Щетинин провел 23 матча за «Ростов», забил два мяча и сделал две голевые передачи.

Источник: Sport24
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Кирилл Щетинин
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 21 12 5 4 40-19 41
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 21 10 8 3 34-27 38
4
 ЦСКА 21 8 9 4 36-27 33
5
 Спартак 21 9 5 7 27-26 32
6
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
7
 Кр. Советов 21 8 6 7 37-32 30
8
 Ростов 21 8 6 7 32-31 30
9
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
10
 Пари НН 21 8 4 9 17-19 28
11
 Факел 21 6 8 7 18-20 26
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 21 5 5 11 19-33 20
14
 Оренбург 21 4 8 9 21-29 20
15
 Балтика 21 4 5 12 14-25 17
16
 Сочи 21 3 5 13 21-35 14
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Балтика – Пари НН
 2 : 0
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Спартак – Урал
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