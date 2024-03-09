Ловчев: «Промесу надо помогать чем можно. Надо паспорт дать — значит, надо дать»

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев высказался о ситуации с нападающим красно-белых Квинси Промесом.

«Промес для меня совершенно нормальный и простой человек. Он никак себя не запятнал в России. И, естественно, любому человеку надо помогать. Если он никого не убил или ничего такого не сделал. Такое может произойти с каждым. Мы-то знаем, что Промес не бандит. Поэтому я не верю этим западным судам, просто не верю. Для них мы либо наркотой занимаемся, либо допинг жрем. Мы для них дерьмо. К чему они нас ведут?! Они даже детям хотят переделывать полы, а это уже просто ни в какие рамки. Поэтому Промесу надо помогать чем можно. Надо паспорт дать — значит, надо дать. Любому! Будь он не спартаковец, а любой другой человек. Все равно надо помогать. Надо обеспечивать защиту и давать юридическую помощь», — цитирует Sport24 Ловчева.

29 февраля стало известно, что Промес не вылетел вместе со «Спартаком» из Дубая, где проходил тренировочный сбор команды. Футболиста задержали из-за оставления места ДТП.

5 марта сообщалось, что суд в ОАЭ по делу Промеса, который должен был состояться во вторник, отложен на неделю, так как судья не смог прибыть по личным причинам.