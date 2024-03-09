Петржела: «Динамо» может включиться в чемпионскую гонку»

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Динамо» с Марцелом Личкой может включиться в борьбу за чемпионоство.

«Динамо» может включиться в чемпионскую гонку. Их прогресс связан с приходом Лички. Марцел — топ-тренер по меркам РПЛ. Ему удалось так быстро показать результат в «Динамо», потому что он уже работал в лиге и хорошо знает российский футбол. «Спартаку» надо было бороться за Личку, тогда бы сейчас тоже были в чемпионской гонке», — цитирует «РБ Спорт» Петржелу.

Личка возглавил «Динамо» прошлым летом. До этого он работал в «Оренбурге».