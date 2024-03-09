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9 марта, 04:24

Петржела: «Динамо» может включиться в чемпионскую гонку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что «Динамо» с Марцелом Личкой может включиться в борьбу за чемпионоство.

«Динамо» может включиться в чемпионскую гонку. Их прогресс связан с приходом Лички. Марцел — топ-тренер по меркам РПЛ. Ему удалось так быстро показать результат в «Динамо», потому что он уже работал в лиге и хорошо знает российский футбол. «Спартаку» надо было бороться за Личку, тогда бы сейчас тоже были в чемпионской гонке», — цитирует «РБ Спорт» Петржелу.

Личка возглавил «Динамо» прошлым летом. До этого он работал в «Оренбурге».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vlastimil-petrzhela-martsel-lichka-top-trener-dlya-rpl-spartaku-nado-by-lo-za-nego-borot-sya/
Властимил Петржела
Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
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4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
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12
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13
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15
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