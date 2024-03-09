Арутюнянц: «Задача «Ростова» — выигрывать каждую следующую игру»

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц прокомментировал победу над «Краснодаром» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата России.

«Наша задача — выигрывать каждую следующую игру. Работа арбитра? Не комментируем судейство. Столица юга? Ростов-на-Дону», — цитирует «РБ Спорт» Арутюнянца.

«Ростов» (27 очков) поднялся на 9-е место в РПЛ. «Краснодар» (39) продолжает лидировать в турнирной таблице, но может опуститься на 2-е место, если «Зенит» (37) в 20-м туре победит «Урал».