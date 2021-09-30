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Судейство

ЭСК признал ошибочным назначение пенальти за падение Дзюбы в матче «Зенит» — «Крылья Советов»

18:15
Артем Дзюба. Фото Instagram
Артем Дзюба. Фото Instagram
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В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1) пенальти после падения форварда хозяев Артема Дзюбы был назначен ошибочно, считают в Экспертно-судейском комитете Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Как сообщает «Чемпионат.com», в ЭСК решили, что главный арбитр Виталий Мешков принял неправильное решение в этом эпизоде. Дзюба упал в штрафной после контакта с соперником. Пенальти реализовал Алексей Сутормин.

По информации «СЭ», решение было принято не единогласно, а большинством голосов. «Зенит» набрал 23 очка и лидирует в чемпионате России. У «Крыльев» 10 очков и десятая позиция.

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/football/news-4469899-esk-rfs-priznal-penalti-zenita-v-matche-s-krylyami-sovetov-oshibochnym.html

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Евгений Петров все материалы автора

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