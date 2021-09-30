В матче 9-го тура Тинькофф РПЛ «Зенит» — «Крылья Советов» (2:1) пенальти после падения форварда хозяев Артема Дзюбы был назначен ошибочно, считают в Экспертно-судейском комитете Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

Дзюба заработал пенальти, но пробить решил Сутормин. Это было очень уверенно ? pic.twitter.com/uIH1HacMsM — МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) September 25, 2021

Как сообщает «Чемпионат.com», в ЭСК решили, что главный арбитр Виталий Мешков принял неправильное решение в этом эпизоде. Дзюба упал в штрафной после контакта с соперником. Пенальти реализовал Алексей Сутормин.

По информации «СЭ», решение было принято не единогласно, а большинством голосов. «Зенит» набрал 23 очка и лидирует в чемпионате России. У «Крыльев» 10 очков и десятая позиция.