«Динамо» дает игрокам до 21 года больше всех времени на поле в этом сезоне среди команд РПЛ. Рейтинг составила футбольная обсерватория Международного центра спортивных исследований (CIES).

За «Динамо» футболисты возрастом до 21 года сыграли 15,8 процента минут от общего времени, проведенного командой на поле. Последнее место в рейтинге занимает «Ахмат» — всего 0,3 процента от общего числа минут.

Показатели всех клубов РПЛ:

«Динамо» — 15,8%

«Арсенал» Тула — 14,8%;

«Химки» — 9,9%;

ЦСКА — 7,7%;

«Ростов» — 7,6%;

«Сочи» — 7,3%;

«Локомотив» — 6,6%;

«Рубин» — 6,3%;

«Краснодар» — 6,1%;

«Урал» — 5,8%;

«Нижний Новгород» — 3,2%;

«Зенит» — 1,5%;

«Спартак» — 1,1%;

«Крылья Советов» — 1,0%;

«Уфа» — 0,6%;

«Ахмат» — 0,3%.

Отметим, среди всех команд из топ-5 европейских лиг лидером по этому показателю является «Байер», у клуба — 23,5 процента от общего количества минут.

«Динамо» с 19 баллами занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ после 9 туров.