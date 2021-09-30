Бывший нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси поделился эмоциями от жизни в России.

«Я очень привык к Аргентине. Переход в «Зенит» стал для меня первым заграничным опытом. Это была новая культура, холодно, было много всего, так что первое время могу назвать годом адаптации.

В составе «Зенита» было пятеро аргентинцев, и мы проводили время вместе. Со временем некоторые покинули «Зенит». Тогда я понял, где нахожусь, и что мне нужно вырасти. Начал немного изучать русский язык и попытался стать своим.

Правда в том, что я оказался в великой стране — России, которой всегда буду благодарен, потому что она открыла для меня свои двери. Это были четыре успешных года, за которые мы смогли впервые в истории клуба выиграть три чемпионства подряд. Навсегда войти в историю в таком большом клубе, как «Зенит», — существенное достижение", — приводит слова Дриусси Marca.

Дриусси выступал за «Зенит» с июля 2017 года. Контракт действовал до конца июня 2022 года, 26 июля футболист выкупил его у «Зенита» и стал свободным агентом.

29 июля стало известно, что аргентинец перешел в клуб МЛС «Остин».