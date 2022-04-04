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«В бухгалтерии будут пить шампанское!» Червиченко — о возможном уходе Ларссона из «Спартака»

Червиченко отреагировал на возможный уход Ларссона из «Спартака»
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался в разговоре с корресондентом «СЭ» о возможном уходе нападающего Джордана Ларссона в шведский АИК.

«Думаю, после этого трансфера в бухгалтерии будут пить шампанское! Настолько бесполезного игрока я в «Спартаке» не припоминаю. Это самый бесполезный легионер, больше всех валяет дурака. Потенциально он может играть хорошо, но он откровенно валяет дурака, чтобы его отпустили даром. Программа была заточена на это. Постоянно говорил, что есть хоть какой-то профит, то надо сразу отдавать игрока. Тем более если он этого хочет», — сказал Червиченко «СЭ».

В этом сезоне 24-летний швед провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.

Джордан Ларссон
ФК Спартак (Москва)
Андрей Червиченко
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2
 Динамо 23 14 4 5 42-24 46
3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
 Уфа 23 4 9 10 21-32 21
16
 Химки 23 4 9 10 22-39 21
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26.02 14:00
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Спартак – ЦСКА
 0 : 2
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28.02 19:00
Зенит – Рубин
 3 : 2
6.04 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Локомотив
 - : -
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 15
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Ростов

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Динамо

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П
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Краснодар

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Зенит

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