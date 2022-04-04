Стало известно, кто станет главным тренером «Локомотива»

Как стало известно «СЭ», Заур Хапов будет назначен на должность главного тренера «Локомотива». С 2016 года по январь 2022-го 57-летний российский специалист был тренером вратарей московской команды.

Ранее Хапов входил в тренерский штаб команды с 2008-го по 2010-й и с 2005 по 2006 год.

1 марта Маркус Гисдоль подал в отставку с поста главного тренера железнодорожников. К матчам готовит команду Марвин Комппер. На пресс-конференциях с журналистами общается Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.