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Стало известно, кто станет главным тренером «Локомотива»

Заур Хапов станет главным тренером московского «Локомотива»
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Читать «СЭ» в
Заур Хапов.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», Заур Хапов будет назначен на должность главного тренера «Локомотива». С 2016 года по январь 2022-го 57-летний российский специалист был тренером вратарей московской команды.

Ранее Хапов входил в тренерский штаб команды с 2008-го по 2010-й и с 2005 по 2006 год.

1 марта Маркус Гисдоль подал в отставку с поста главного тренера железнодорожников. К матчам готовит команду Марвин Комппер. На пресс-конференциях с журналистами общается Дмитрий Лоськов.

«Локомотив» с 37 очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России по футболу.

Заур Хапов
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
10
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