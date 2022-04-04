В Швеции сообщили, что АИК хочет забрать Ларссона у «Спартака»

Нападающий Джордан Ларссон может перейти из «Спартака» в АИК

Шведский АИК предпринимает серьезную попытку подписать нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. Шведы рассчитывают взять форварда в аренду до лета в соответствии с новыми правилами ФИФА для иностранных игроков в России, сообщает Expressen.

Финансовый вопрос является одним из препятствия для перехода, однако предварительный диалог с игроком уже состоялся.

В этом сезоне 24-летний швед провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.