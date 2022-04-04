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В Швеции сообщили, что АИК хочет забрать Ларссона у «Спартака»

Нападающий Джордан Ларссон может перейти из «Спартака» в АИК
Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Джордан Ларссон.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Шведский АИК предпринимает серьезную попытку подписать нападающего «Спартака» Джордана Ларссона. Шведы рассчитывают взять форварда в аренду до лета в соответствии с новыми правилами ФИФА для иностранных игроков в России, сообщает Expressen.

Финансовый вопрос является одним из препятствия для перехода, однако предварительный диалог с игроком уже состоялся.

В этом сезоне 24-летний швед провел за красно-белых 23 матча во всех турнирах, в которых забил 2 гола. Его контракт с московским клубом рассчитан до лета 2023 года.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разрешили игрокам и тренерам покинуть чемпионаты России и Украины и продолжить выступать в других странах вплоть до 30 июня.

Джордан Ларссон
ФК АИК
ФК Спартак (Москва)
2
0
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