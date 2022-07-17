Экс-арбитр Николаев считает, что Безбордов верно не назначил пенальти в пользу «Спартака»

Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный пенальти на 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

Арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, несмотря на контакт мяча с правой рукой защитника грозненской команды.

«Международными правилами принято, что когда рука в естественном положении и она через мгновение становится опорной, то это не нарушение правил. Когда игрок делает такое движение, рука находится в естественном положении. С этим все согласятся. Да, рука на весу и мяч попадает в нее в тот момент, когда она не касается земли. Но через мгновение она становится опорной. Это единая фаза. Главное, что рука не отставлена и находится в естественном положении. В целом, Безбородов со своей работой справился. А обсуждаемые моменты будут всегда», — сказал Николаев «СЭ».