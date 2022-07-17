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Судейство

Сегодня, 12:02

Экс-арбитр Николаев считает, что Безбордов верно не назначил пенальти в пользу «Спартака»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Бывший арбитр РПЛ Алексей Николаев в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал возможный пенальти на 77-й минуте матча 1-го тура чемпионата России «Ахмат» — «Спартак» (1:1).

Арбитр Владислав Безбородов не назначил 11-метровый удар в ворота хозяев поля, несмотря на контакт мяча с правой рукой защитника грозненской команды.

«Международными правилами принято, что когда рука в естественном положении и она через мгновение становится опорной, то это не нарушение правил. Когда игрок делает такое движение, рука находится в естественном положении. С этим все согласятся. Да, рука на весу и мяч попадает в нее в тот момент, когда она не касается земли. Но через мгновение она становится опорной. Это единая фаза. Главное, что рука не отставлена и находится в естественном положении. В целом, Безбородов со своей работой справился. А обсуждаемые моменты будут всегда», — сказал Николаев «СЭ».

В следующем туре «Спартак» также на выезде сыграет против «Краснодара». Встреча пройдет 23 июля. «Ахмат» на следующий день на своем поле примет «Факел».

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Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Владислав Безбородов
6
1
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