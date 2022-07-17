Защитник «Урала» Кузьмичев прокомментировал интерес к нему со стороны топ-клубов РПЛ

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны российских топ-клубов.

— Я — один из самых востребованных молодых русских защитников? Не люблю о себе говорить, пусть скажут люди. Я просто работаю, делаю свою работу и пытаюсь помочь команде. Чувствую ли я интерес от топ-клубов? Слухи были, видел, конечно, но стараюсь не обращать внимание на это. Посмотрим. Никаких официальных запросов не было, ни с кем не разговаривал.

Кузьмичев перешел в «Урал» в январе 2020 года. На его счету 2 результативных передачи в 26 матчах за команду из Екатеринбурга.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 800 тысяч евро.