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Сегодня, 12:00

Защитник «Урала» Кузьмичев прокомментировал интерес к нему со стороны топ-клубов РПЛ

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Защитник «Урала» Иван Кузьмичев в разговоре с «СЭ» прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны российских топ-клубов.

— Я — один из самых востребованных молодых русских защитников? Не люблю о себе говорить, пусть скажут люди. Я просто работаю, делаю свою работу и пытаюсь помочь команде. Чувствую ли я интерес от топ-клубов? Слухи были, видел, конечно, но стараюсь не обращать внимание на это. Посмотрим. Никаких официальных запросов не было, ни с кем не разговаривал.

Кузьмичев перешел в «Урал» в январе 2020 года. На его счету 2 результативных передачи в 26 матчах за команду из Екатеринбурга.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего россиянина в 800 тысяч евро.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Нижний Новгород

П1

26%

1.72

Обе забьют - да

12%

2.00

ИТБ1 (1.5)

6%

1.87
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Ростов

Обе забьют - да

21%

1.88

П1

17%

1.82

ТБ 2.5

11%

1.96
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Ахмат 1
Спартак 1
Матч завершен

Х2

28%

1.52

ТБ 2.5

25%

1.92

П2

18%

2.75
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1
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2
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
3
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
4
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
5
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
6
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
7
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
8
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
9
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
11
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
12
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
13
 Н. Новгород 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
15
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
16
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