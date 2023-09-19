Джикия о Классене: «Скоро по имени и отчеству будем обращаться»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением об игре своего одноклубника Леона Классена, который забил первый гол красно-белых в матче 4-го тура групповой стадии Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Пари НН» (3:0).

— Вы подкалывали Классена. Сегодня у него очередной гол...

— Он такие голы забивает, что уже даже неудобно. Скоро по имени и отчеству будем обращаться.

— А какое у него отчество?

— Не могу вспомнить, честно. Но с отцом знакомы. Леон знакомил нас на одном мероприятии. Отличный человек.

— Как сегодня пошутили над ним в раздевалке?

— Не шутили, поздравили. Молодец! У него и во втором тайме был шанс хороший, но пока один.

— Классен — кубковый Джокер?

— Леончик — молодец. Пусть работает, все будет хорошо.

Леон Классен выступает за «Спартак» с января 2022 года. 23-летний россиянин забил два гола за красно-белых, причем оба — в ворота «Пари НН». Дебютный гол футболиста состоялся в игре с нижегородцами в первом круге групповой стадии FONBET Кубка России, тогда «Спартак» победил со счетом 5:4.