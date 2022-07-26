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Сегодня, 18:28

Джикия из-за травмы может пропустить матчи против «Оренбурга» и «Урала»

Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Георгий Джикия из-за повреждения, полученного в матче с «Краснодаром» во втором туре РПЛ (4:1), может пропустить матчи с «Оренбургом» и «Уралом».

Капитан московской команды испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра. На этой неделе защитник не принимает участие в тренировках «Спартака». Примерный срок восстановления — 10 дней. Футболист может пропустить следующие два матча: против «Оренбурга» и «Урала».

Матч третьего тура против «Оренбурга» пройдет в Москве 31 июля, встреча с «Уралом» в рамках четвертого тура состоится в Екатеринбурге 6 августа.

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
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 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
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