Джикия из-за травмы может пропустить матчи против «Оренбурга» и «Урала»

Как стало известно «СЭ», защитник «Спартака» Георгий Джикия из-за повреждения, полученного в матче с «Краснодаром» во втором туре РПЛ (4:1), может пропустить матчи с «Оренбургом» и «Уралом».

Капитан московской команды испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра. На этой неделе защитник не принимает участие в тренировках «Спартака». Примерный срок восстановления — 10 дней. Футболист может пропустить следующие два матча: против «Оренбурга» и «Урала».

Матч третьего тура против «Оренбурга» пройдет в Москве 31 июля, встреча с «Уралом» в рамках четвертого тура состоится в Екатеринбурге 6 августа.