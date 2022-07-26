В «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии после повреждения

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о сроках восстановления защитника команды Георгия Джикии.

«Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участии в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», — заявил Зеленов.

Капитан красно-белых получил повреждение в матче второго тура РПЛ против «Краснодара».

По информации «СЭ», он испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра и может пропустить ближайшие два матча: с «Оренбургом» и «Уралом».