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Сегодня, 18:44

В «Спартаке» рассказали о восстановлении Джикии после повреждения

Читать «СЭ» в
Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал о сроках восстановления защитника команды Георгия Джикии.

«Георгий Джикия проходит восстановление, решение об участии в матче будем принимать в конце недели по динамике его болевых ощущений и мышечного тестирования», — заявил Зеленов.

Капитан красно-белых получил повреждение в матче второго тура РПЛ против «Краснодара».

По информации «СЭ», он испытывает болевые ощущения в районе задней поверхности бедра и может пропустить ближайшие два матча: с «Оренбургом» и «Уралом».

Георгий Джикия
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Дмитрий Зеленов
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