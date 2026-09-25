«В свой «Спартак» 90-х позвал бы Вагнера и Жиркова». Как Лав за тайм нокаутировал красно-белых

Мощнейший сезон Вагнера после ссылки в дубль.

На днях бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в интервью «СЭ» рассказал, как летом 2008-го отправил нападающего Вагнера Лав в дубль и оштрафовал на 60 тысяч долларов. Причина — бурная реакция бразильца на замену в дерби с «Динамо». Наказание явно пошло ему на пользу. Форвард принес тренеру извинения, а через неделю оформил хет-трик в ворота «Спартака».

Вспоминаем то дерби.

Чемпионат России. Премьер-лига. 13-й тур.

12 июля 2008, 16:00. Лужники (Москва)

«Чуть было не набросился на Газзаева с кулаками...»

Сразу заметим, что Вагнер никогда не был паинькой и мог в жесткой форме отвечать Газзаеву, если считал, что тренер перегибал палку.

— Газзаев из нас все соки выжимал. Тяжело с ним приходилось, жутко строгий, — вспоминал Лав в интервью официальному сайту УЕФА. — Но я тоже всегда был с характером... И вот в моей третьей или четвертой игре в России мы с ним страшно поругались. Некрасиво, перед всеми игроками. Я чуть было не набросился на него с кулаками. Он меня поливал, я — его, большой скандал. И, несмотря ни на что, он был как отец. Я понимал, что сам тоже не сахар, и на неделе после той перепалки он позвал меня к себе. Кабинета своего у него не было, просто в комнату, я пришел и сел его ждать. Он явился, стал со мной разговаривать, а я отвечаю: «Вы все делаете по-своему, вы такой, какой есть. Вы тренер, вы главный и имеете право на меня орать. Но — уважайте меня. Если вы будете меня уважать, то и я буду вас уважать. Если я не увижу уважения от вас, то и от меня его не ждите. Родная мать со мной так не разговаривает, и вы не будете».

Самое главное — конфликт между нападающим и маститым специалистом никогда не затягивался. Вагнер обычно реабилитировался за свои вольности голами на поле.

— После побед Вагнер и другие бразильцы просили не один, а два выходных - Валерий Георгиевич всегда таял и шел на уступки, — рассказывает Игорь Акинфеев в интервью Sports.ru. — Помню пару раз, когда Вагнер с заднего ряда зала для теории разбегался и прыгал на руки к Газзаеву (а тот ловил его!) с криком: «Спасибо, тренер!» В остальном же, вопреки слухам, спуску Вагнеру наш главный не давал.

Накануне матча 13-го тура чемпионата России-2008 «СЭ» попросил оценить нападающих армейцев и красно-белых бывшего форварда ЦСКА, чемпиона СССР-1991 Валерия Масалитина:

— Вагнер и Павлюченко — «наконечники» атак своих команд. Каждый в любой момент способен открыться и решить судьбу матча. Однако на текущий момент кондиции Павлюченко мне видятся выше. Он должен быть и в лучшем настроении. Россиянин уверен в себе после успешного выступления на чемпионате Европы. С другой стороны, он там мог выплеснуть эмоции и сейчас, возможно, испытывает моральное опустошение. А что творится с Вагнером, вообще непонятно. Взять хотя бы его демарш после замены в игре с «Динамо». Затем его сначала перевели в дубль, а потом вернули в основной состав. Наверное, между ним, тренером и президентом состоялся какой-то разговор. И кто знает, какие он принесет результаты, пойдет на пользу или нет? Может, бразилец выйдет злой на весь мир — и сделает хет-трик. А может, случится обратный эффект...

Первая гипотеза Масалитина оказалась верной на 100 процентов!

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Ассистентский дубль Дзагоева

Причем Вагнер мог отличиться уже на пятой минуте. Мамаев вывел его один на один с Плетикосой. Бразилец прокинул мяч мимо вратаря, но слишком сильно: Штранцль успел подстраховать голкипера, приняв на себя удар в ближний угол.

Впрочем, уже через 10 минут Лав зажег свою фамилию на табло. Фати сфолил на Красиче у правой бровки. 18-летний Дзагоев со штрафного подал на дальнюю штангу, удар А. Березуцкого головой пришелся в Вагнера, который, мгновенно сориентировавшись, с разворота переправил мяч в сетку. 0:1.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Еще через 20 минут Вагнер оформил дубль.

Ковальчук сфолил на Дзагоеве. Последовал быстрый розыгрыш «стандарта»: Жирков отпасовал на Дзагоева, тот с угла штрафной внешней стороной стопы выдал мяч Вагнеру — удар головой в противоход Плетикосе с 10 метров — 0:2.

Фото Александр Федоров, «СЭ»

А непосредственно перед перерывом бразилец убил интригу в дерби. Красич совершил перехват в середине поля, сыграл в стенку с Вагнером и разрезающим пасом вывел бразильца один на один с Плетикосой. Форвард уверенно послал мяч мимо голкипера — 0:3. Хет-трик за тайм!

Фото Александр Федоров, «СЭ»

После перерыва красно-белые сподобились на гол престижа (отличился Баженов). Однако пропустили еще два. Красич после подачи Дзагоева с правого фланга неотразимо пробил головой, а затем Плетикоса не справился с ударом Джанера со штрафного. 1:5!

Молодой Дзагоев в своей четвертой игре за основу ЦСКА отдал две голевые передачи.

— Вагнер — самый крутой из легионеров в РПЛ, — утверждал Дзагоев в интервью «Чемпионату» в 2026 году. — И вообще, когда меня спрашивают, кто твой напарник номер один в атаке, отвечаю — это однозначно Вагнер. Топовый игрок. Его уникальность в том, что при «низкой посадке» он мог развернуться с мячом и сразу на скорости принять решение — за долю секунды. Мог вместе с собой игрока развернуть и уже убегать один в один.

Слово герою дерби:

— На вас как-то повлияла временная ссылка в дубль? — спросили журналисты Вагнера после финального свистка.

— Нет, никак не повлияла.

— Не осталась ли обида на ту замену в матче с «Динамо»?

— Конечно, нет. Это решение тренера: он посчитал, что будет лучше меня заменить. Принимает решения тренер, он был абсолютно прав: он видит игру, ведет ее и прекрасно знает, кого надо менять.

— То есть нельзя сказать, что этот хет-трик стал неким ответом на ту замену?

— Нет, я никому ничего не хочу доказывать. Я знаю свои способности, знаю свою силу, поэтому просто играю так, как умею.

Если Вагнера отправили в дубль за неделю до дерби, то на следующий день после матча главный тренер «Спартака» Станислав Черчесов перевел в молодежку Егора Титова, Максима Калиниченко и Моцарта.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Газзаев: «Вагнер входит в пятерку лучших форвардов Европы»

В сезоне-2008 Вагнер забил 20 мячей в РПЛ (оформил покер в матче с «Москвой»), став лучшим бомбардиром чемпионата.

В декабре 2008-го Валерий Газзаев посетил редакцию «СЭ»:

— То, что Вагнер заблистал именно после отъезда Карвалью, — не оттого ли, что тот на него дурно влиял?

— Не думаю. Вагнер и до этого был хорош. Мы взяли его в 20 лет, и он рос. В том числе и как личность. Тем не менее даже во время подготовки к нынешнему сезону он не реализовывал по шесть-семь моментов в каждой игре. У форварда такое бывает. Но то, что у него эти моменты есть, уже хорошо. Оставалось только сломать возникший комплекс реализации, что летом и произошло. Не в последнюю очередь потому, что со сменой схемы все без исключения наши комбинации стали вестись через Вагнера. Он всегда на острие атаки, и в том, что он стал так много забивать, огромная заслуга Жиркова, Красича и Дзагоева. Разумеется, дело и в большом индивидуальном мастерстве бразильца. На сегодня, считаю, он входит в пятерку лучших форвардов в Европе.

— Вас взбесило, когда Вагнер демонстративно прошел мимо скамейки после замены в матче с «Динамо»? Вы ведь и в дубль его потом отправили.

— Конечно. Вот вам еще одна иллюстрация на тему конфликтов. Не каждый игрок любит, когда его меняют. Было бы гораздо хуже, если бы он, человек эмоциональный, отреагировал безразлично. Безусловно, есть определенные каноны поведения, за их нарушение он был наказан и потом извинился. Но с учетом его характера поступок Вагнера, возможно, даже был правильным.

— Помнится, вы сами, когда вас заменил Эдуард Малофеев, вообще ушли из московского «Динамо».

— Хороший момент вы вспомнили! В «Динамо» меня никогда никто не менял. Один раз поменяли — и я закончил играть. А Вагнер хотя бы продолжил... Вернулся в основной состав — и тут же сделал хет-трик в матче со «Спартаком». Это называется шоковая терапия.

Любопытны рассуждения легендарного тренера «Спартака «Олега Романцева — в том же декабре 2008-го. Олега Ивановича попросили сравнить газзаевский ЦСКА с золотым «Спартаком» 90-х.

— У кого сейчас самая зрелищная игра в России, у ЦСКА?

— Да, если вести речь о конце сезона. Армейцы стали напоминать самих себя чемпионских времен.

— Эта игра — спартаковская?

— Нет, нельзя назвать ее спартаковской, и никогда она таковой не будет. У армейцев своя школа, свои традиции. Ну не могло в моем «Спартаке» все держаться впереди на одном человеке, как у ЦСКА на Вагнере. Жаль, уехал Жо, мне он нравился, с изюминкой форвард. Не было у нас тогда таких игроков, как у армейцев в обороне. Они, может быть, сильны индивидуально, в отборе, но в поддержании атак слабоваты. Если по большому счету, разумеется. Защитники ЦСКА — без первого паса. Впрочем, при той системе, по которой они играют, это, возможно, и не особенно нужно. Есть ведь Жирков, Красич... Сейчас на острие — Вагнер.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Словом, каждый занят своим делом. У меня в «Спартаке» было иначе. Взаимозаменяемости больше было. Защитник мог оказаться впереди нападающего, а форвард — отработать сзади, если кто-то задержался. Наш футбол был более зрелищным, импровизационным и при этом — более надежным. Ну а чей лучше, никто не скажет. Моей мечтой всегда было создание симбиоза футбола «Спартака» и киевского «Динамо». Немного получалось, когда у нас мощная команда была. В защите — пять человек под два метра, и каждый наделен умением сделать первый пас. А сколько Никифоров или Онопко голов забивали, играя в центре обороны!

— Кого из нынешнего ЦСКА позвали бы в свой «Спартак»?

— Вагнера и Жиркова.