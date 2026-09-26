Травма Мбаппе омрачила дебют Зидана, Хвича не забил пенальти, у Сперцяна — голевой пас в победном матче

Обзор состоявшихся в пятницу матчей Лиги наций.

Ван Боммел переиграл Манчини

Лига А. Группа 1

Лига наций A. Группа 1.

25 сентября, 21:45. Kocaeli Stadium (Коджаэли)

Зинедин Зидан начал работу со сборной Франции, как Мишель Платини: с 1988 года тренерам «Трехцветных» не приходилось дебютировать в турнирных матчах. И чем наставник удивил, так это отчасти парижской стартовой расстановкой. Прежде Дембеле никогда не выходил в стартовом составе сборной на позиции «девятки». Только атака гостей до перерыва не блистала, а первый удар в створ состоялся на 43-й минуте. Он вполне мог стать голевым, но Чакыр кончиками пальцев вытянул мяч из верхнего угла после фирменной атаки Олисе.

Но, пожалуй, более крутое спасение в начале второго тайма исполнил Меньян. Голкипер невероятным образом перевел мяч над перекладиной, когда Юксек со второго этажа пробил с отскоком от газона. А через несколько минут французы задушили турок прессингом, и Олисе нашел Мбаппе в его любимой зоне слева от ворот. Оттуда, атакуя без сопротивления, Килиан обычно не промахивается. Это 31-й гол форварда «Реала» в роли капитана сборной — столько же было у Платини. Кроме того, нападающий забил за Францию 12-й мяч за календарный год, повторив личный рекорд 2022-го. Но, увы, улучшить свои показатели нападающий не смог, покинув поле из-за травмы.

Без него Франция облегчила себе задачу в концовке благодаря удалению Чакыра. Тот сыграл рукой за пределами штрафной, останавливая выход Барколя один на один, и после длительного изучения повтора удостоился красной карточки. Зидан в итоге стал первым после Эме Жаке (1994) тренером «Трехцветных», победившим в дебютном матче. Символично, ведь тот привел Зизу-игрока к триумфу на ЧМ-1998. А у Винченцо Монтеллы все печально: итальянец проиграл три из четырех последних матчей. Столько же осечек у него было в двадцати предыдущих играх.

Лига наций A. Группа 1.

25 сентября, 21:45. Олимпийский (Рим)

Роберто Манчини провалил первый матч после возвращения на пост главного тренера сборной Италии. Зато Марк ван Боммел обнадежил бельгийских болельщиков своей премьерой. Если бы не Доннарумма, первый тайм мог закончиться даже с крупным счетом. Однако когда Годтс получил мяч от Де Брейне и шикарно решил момент, выдержав мастерскую паузу, шансов у Джиджи не было. «Скуадру адзурру» проводили на перерыв свистом, но такая реакция ничего не изменила. «Дьяволы» были хороши и заслуженно удвоили счет усилиями Лукебакио.

Фото Reuters

Неудачный старт Грузии

Лига В. Группа 2

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.

25 сентября, 19:00. им. Бориса Пайчадзе (Тбилиси)

Грузия из-за инцидентов времен прошлого турнира должна была проводить стартовый матч при пустых трибунах, однако удалось найти компромиссное решение. На арену допустили гостей из Северной Ирландии, а хозяев поддерживали воспитанники детских футбольных школ. Болели они здорово, но порадовать их победой команде Вилли Саньоля не удалось. Шансы на успех у хозяев появились после перерыва, только Микаутадзе свои моменты не использовал. А когда Лочошвили завалили в штрафной и арбитр после просмотра указал на «точку», сплоховал Кварацхелия.

Точнее, правильнее говорить, что пятница стала днем братьев Чарльз. 21-летний Пирс парировал бесхитростный удар Хвичи с пенальти, а 22-летний Ши стал автором победного гола. Взятие ворот состоялось на девятой добавленной арбитром минуте после вброса аута. Грузины, казалось, отбились, однако подача забравшего подбор Хьюма закончилась ударом с лета от Чарльза-старшего. Мамардашвили хоть и коснулся мяча, спасти не сумел. Возможно, именно это поражение от сопоставимого по уровню соперника может стоить Грузии вылета в третий по статусу дивизион.

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 2.

25 сентября, 21:45. Пушкаш Арена (Будапешт)

К середине первого тайма Венгрия вполне могла вести со счетом 2:0, однако Лукач с лета пробил в каркас ворот. Затем Бола после паса Собослаи с линии площади ворот умудрился отправить мяч выше цели. В свою очередь незадолго до перерыва подачу Судакова головой замкнул Сикан. Ближе к концовке Тот остановил выход один на один и сохранил хозяевам шанс отыграться. Однако Венгрии не помогло ни это, ни удаление получившего вторую желтую карточку Назаренко, после чего дело дошло до непродолжительной потасовки с участием всех полевых игроков.

Шведские бомбардиры

Лига В. Группа 4

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4.

25 сентября, 21:45. Strawberry Arena (Стокгольм)

Лига наций УЕФА. Лига B. Группа 4.

25 сентября, 21:45. Национальный (Варшава)

Швеция и Румыния выдали самый зрелищный первый тайм дня. В дебюте скандинавов после атаки Мунтяну совместными усилиями спасли вратарь и каркас ворот. А вот Раду не выручил, когда Айари выдал пас на ход Исаку и тот пробил с относительно острого угла. Отличился и второй шведский снайпер Дьекереш: он ответил на гол Мана добиванием после выстрела Бергваля с дальней дистанции. 2:1.

После этого скандинавы уже не ослабляли хватку, хотя красивый гол попавшего в «девятку» Страуда отменили из-за того, что в ранней стадии атаки мяч коснулся руки Исака. Правда, и минимального преимущества команде Грэма Поттера оказалось достаточно. Она завершила день на первом месте благодаря нулевой ничьей Польши и Боснии.

Голы из РПЛ

Лига С. Группа 2

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2.

25 сентября, 19:00. Республиканский им. Вазгена Саркисяна (Ереван)

Лига наций УЕФА. Лига C. Группа 2.

25 сентября, 21:45. Градски (Подгорица)

Сборная Армении — знакомые все лица. В стартовом составе Егише Меликян выпустил сразу пять футболистов, которые сейчас или прежде выступали в РПЛ. Они и обеспечили хозяевам преимущество после очень непростых первых тридцати минут. Латвийцы свои шансы не использовали, тогда как Сперцян с углового навесил на голову другого воспитанника «Краснодара» — Арутюняна. А закрепил победу форвард «Родины» Гарибян, который в штрафной принял фланговую передачу Шагояна и с разворота отправил мяч в сетку.

Армения осталась в таблице первой и после вечернего матча, в котором Черногория прошла по краю. На дальний удар попавшего впритирку со штангой Эдвардса удалось ответить реализованным Крстовичем пенальти. В концовке же все решалось в эпизодах. Кипр свой голевой момент упустил, а у хозяев в падении забил Осмаич после подачи Янковича и скидки Крстовича. В понедельник Черногория и Армения будут спорить за единоличное лидерство.

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