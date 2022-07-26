Гацкан: «Черникова не стоит отказываться от своего стиля, но нужно более аккуратнее»

Бывший игрок «Ростова» Александр Гацкан дал совет полузащитнику «Краснодара» Александру Черникову. По его мнению, 22-летнему россиянину не нужно менять стиль игры.

«Какой бы дал совет Черникову? Лично мне помогали партнеры по команде и, конечно же, тренер, — приводит слова Гацкана «РБ Спорт». — Черникова не стоит отказываться от своего стиля, но нужно более аккуратнее и спокойно идти в борьбу. Нужно просто найти баланс, чтобы не потерять настрой, жесткость и харизму. Но в то же время не нужно перегибать палку. Когда я играл, арбитры более лояльно относились к борьбе, а сейчас они стараются обезопасить игроку».

Напомним, что Черников получил красную карточку в матче второго тура Российской премьер-лиги против «Спартака» (1:4). Контракт полузащитника с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.