Дюпин: «Благодарен пацанам, что они дотерпели и забили важный гол»

Голкипер «Рубина» Юрий Дюпин поделился впечатлениями от матча 1-го тура Тинькофф чемпионата России против «Спартака» (1:0).

«Доля везения всегда присутствует. Пацаны отдали все силы сегодня, бились на каждом участке. Это принесло свои плоды.

Болельщики гнали футболистов вперед. Подсказ партнерам? Чисто так покрикиваешь. Больше для себя (смеется).

Сложный матч был. Наша команда хорошо действовала в обороне. Благодарен пацанам, что они дотерпели и забили важный гол", — сказал Дюпин в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» во втором туре РПЛ сыграет в Самаре с «Крыльями Советов», «Рубин» встретится на выезде с тульским «Арсеналом». Игры пройдут 30 июля.